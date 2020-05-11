МСП Банк одобрил около 600 беспроцентных кредитов для бизнеса на 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. МСП Банк одобрил около 600 беспроцентных кредитов для бизнеса на выплату зарплат на общую сумму более 1,6 млрд рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе банка.

Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина

Правительство РФ ранее для поддержания занятости запустило программу выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается, исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня в РФ это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.

"Государственные меры по сохранению занятости позволяют нам поддержать субъекты МСП и помочь им накопить запас прочности для восстановления работы после окончания пандемии. Уже сейчас МСП Банк одобрил около 600 кредитов на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. Таким образом, количество работников, которые сохранят занятость, достигло около 17,5 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.

В кредитной организации добавили, что продолжат участвовать в подобных программах и наращивать объемы поддержки.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.