"Опора России" попросила Собянина включить частную медицину в список пострадавших отраслей

"Уважаемый Сергей Семенович, <…> прошу вас включить негосударственное здравоохранение в перечень сфер деятельности, на которые распространяются меры Москвы по экономической поддержке бизнеса в условиях режима повышенной готовности", - говорится в письме, подписанном президентом "Опоры России" Александром Калининым.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" направила письмо в адрес мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой включить негосударственное здравоохранение в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей на уровне столицы. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

В документе говорится, что в результате введенных ограничительных мер, а также "неблагоприятной социально-экономической обстановки" прием в негосударственных клиниках сократился на 90%. При этом частные медицинские учреждения продолжают выполнять обязательства по выплате заработных плат сотрудникам, уплате налогов и аренды.

Отмечается, что одно из направлений - стоматологическая практика - было включено в перечень наиболее пострадавших отраслей на федеральном уровне. Подчеркивается также, что частные медицинские организации рискуют оказаться в серьезном кризисе из-за отсутствия отраслевых мер поддержки.

Меры поддержки бизнеса в Москве

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 31 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры первого пакета включают продление до 31 декабря срока уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций сфер культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной видов деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.