Число малых предприятий в Арктике сократилось на 11 тыс. за три года

ТАСС, 12 мая. Количество предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) в Арктике сократилось на 11 тысяч за последние три года. Кроме того, за этот период в регионе на 14% сократилось число занятых в секторе МСП, сообщил во вторник замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков во время онлайн-выступления на дискуссии "Предпринимательство в Арктике", организованной Проектным офисом развития Арктики (ПОРА).

"За последние три года у нас количество МСП в Арктической зоне сократилось на 11 тысяч. Относительно это не так много, около 4% субъектов МСП. А вот что касается занятости, то сокращение более существенное: сектор МСП сократился на 103 тыс. рабочих мест и это уже относительно высокая доля порядка 14% занятых в секторе МСП. Страдает преимущественно малый и средний бизнес, это те самые субъекты, которые дают достаточно много рабочих мест", - сказал Крутиков.

Он назвал две основных причины отрицательной динамики. Во-первых, слабый объем спроса на рынке в Арктике, который ограничен и снижается из-за оттока населения. Во-вторых, дополнительные издержки, например, при подборе персонала делают бизнес в северных регионах страны неконкурентоспособным.

"По нашим оценкам, эти издержки удорожают деятельности в зависимости от сферы в два-три раза в сравнении с центральной Россией. В итоге такой бизнес не может конкурировать, например, в госзакупках", - отметил Крутиков.