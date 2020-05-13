Исследование: Москва единственная в мире применила широкий пакет мер поддержки бизнеса

"В отличие от многих мегаполисов мира, опирающихся в своей борьбе с экономическими последствиями эпидемии преимущественно на общестрановые меры, Москва имеет собственную программу поддержки, которая реализуется в дополнение к федеральной. Эта программа включает три пакета мер поддержки, которые призваны помочь определенным категориям пострадавших компаний преодолеть трудный период и способствовать восстановлению бизнеса после отмены ограничительных мер", - говорится в материалах Ernst&Young. Как пояснили эксперты, дополнительные шаги на уровне города разрабатываются в редких случаях.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Москва стала единственным мегаполисом в мире, применившим собственную широкую программу поддержки бизнеса наряду с федеральной на фоне пандемии коронавируса и вынужденного закрытия предприятий. К такому выводу пришли эксперты международной консалтинговой компании Ernst&Young, исследование которых есть в распоряжении ТАСС.

С 11 марта, когда коронавирусная инфекция была признала ВОЗ пандемией, и до настоящего момента в России принято к исполнению два пакета экономических антикризисных мер, в Москве - три собственных.

"Преимущество московского пакета мер - в комплексности и гибкости, он позволяет пострадавшим компаниям подобрать индивидуальный набор инструментов для преодоления периода ограничительных мероприятий. Основные мероприятия включают льготное кредитование, возмещение части затрат, введение отсрочек по уплате отдельных видов налогов. Направлена помощь на поддержку наиболее пострадавших отраслей и на увеличение ликвидности компаний малого и среднего бизнеса, в том числе предусмотрена массивная поддержка инновационных экспортных компаний", - оценили действия властей российской столицы эксперты Ernst&Young.

"Отсрочки по налогам в Москве, по нашей оценке, получат порядка 11,3 тыс. предприятий, торговый сбор смогут не платить 25,9 тыс. компаний. Мы находимся в активном диалоге с предприятиями Москвы и не исключаем возможности принятия дополнительных мер поддержки", - прокомментировал ТАСС исследование и планы города заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Опыт мегаполисов мира

"В большинстве мегаполисов мира спектр поддержки бизнеса на уровне городов если и осуществляется, то в довольно узком диапазоне. Париж не стал предпринимать собственные шаги, ограничившись общестрановыми мерами, которые при этом не столь широки. Только Гонконг, Сингапур и Лондон из проанализированных крупных городов выделяются по активности в отношении собственных усилий для пострадавших предприятий, но все равно в этом уступают Москве", - заключают аналитики.

Они также отмечают, что в столице Великобритании введены отсрочки по налогам муниципальным, на коммерческую недвижимость, сервисным сборам (в зависимости от района города), отсрочка четверти арендных платежей для ряда организаций, освобождение от арендной платы по объектам, принадлежащим муниципалитету. В Гонконге незначительно снижены налоги на прибыль, на зарплаты и бонусы, выдаются стабилизационные кредиты компаниям малого и среднего предпринимательства (МСП), предоставляются скидки до 75% на аренду муниципальной недвижимости. Предусмотрены также субсидии на зарплату пострадавшим компаниям (до 50% зарплаты за 6 месяцев), разовые субсидии и кредиты компаниям 16 пострадавших отраслей.

Кроме того, Сингапур отменил арендные платежи на два-три месяца для торговли, коммерческих помещений, ввел льготы по налогу на имущество для владельцев коммерческой недвижимости в сфере авиаперевозок и туризма. В государстве-мегаполисе предусмотрена отсрочка уплаты налога на прибыль на три месяца для организаций и самозанятых, выдаются льготные кредиты организациям, увеличены ссуды на пополнение оборотного капитала МСП. Введены субсидии на зарплаты сотрудникам: от двух месяцев для пострадавших групп до девяти месяцев для туризма и авиаперевозок.

Нью-Йорк, который больше всех мегаполисов пострадал от коронавируса (порядка 27,2 тыс. умерших на 13 мая), предусмотрел беспроцентные кредиты для МСП с численностью до 100 сотрудников чьи продажи упали более, чем на 25%, однако прием заявок от этих предприятий приостановлен. Не выдаются уже и гранты микро-бизнесу на покрытие 40% расходов на два месяца, но в городе действуют льготные кредиты сроком на 30 лет. На уровне общестрановых мер выдача грантов и "прощение" кредитов для МСП численностью до 500 сотрудников на покрытие текущих расходов и зарплат тоже приостановлена. В Мадриде прибегли к снижению на 25% платежей по налогу на прибыль и недвижимость для компаний торговли, общепита и гостиниц при сохранении персонала, выдаются гранты МСП и самозанятым в сфере торговли и гостеприимства предусмотрены субсидии на цифровизацию бизнеса, тренинги персонала.

"Почти во всех городах мира оказывается информационная поддержка компаниям. В Лондоне запущена краудфандинговая платформа для малого и среднего бизнеса, в Москве действует центр поддержки экономики, горячая линия для бизнеса, спецпортал помощи предпринимателям и система бесплатных тренингов. Также в мегаполисах в основном используется поддержка безработных и граждан на фоне снижения доходов, однако в Нью-Йорке применяется только страновая мера: возврат уплаченных персональных налогов на определенную сумму исходя из кол-ва членов домохозяйства. Москва дополнила федеральные меры повышенных пособий по безработице и помощи семьям с детьми региональной выплатой безработным (19,5 тыс. рублей в месяц - прим. ТАСС) и адресной социальной помощью отдельным категориям граждан", - отмечают аналитики.

Экономические меры Москвы

Москва выделила 16 отраслей, находящихся в зоне риска, расширив таким образом федеральный перечень (14 отраслей). Для компаний из этих сфер предусмотрен пакет помощи с гибкой настройкой под задачу каждого предприятия.