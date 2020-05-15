Аналитики считают, что пятая часть МСП находится на грани закрытия в ближайшие недели

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. До 20% предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в РФ находится на грани закрытия в ближайшие недели, тогда как среди крупных компаний этот показатель составляет 7%. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией EY, экономического положения бизнеса в России в условиях ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и использования компаниями мер господдержки.

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Исследование проведено в апреле, в нем приняли участие руководители более 230 компаний, относящихся как к МСП, так и крупному бизнесу. В выборку включены компании, представляющие более 20 индустрий, в том числе тех, которые были включены в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях эпидемии. "Результаты исследования показывают, что запас прочности напрямую связан с размером бизнеса: среди МСП до 20% находятся на грани закрытия уже сейчас или в ближайшие недели, для крупных частных компаний аналогичный показатель составляет 7% . Средний запас прочности и для МСП, и для крупных частных компаний составляет не более 1-2 месяцев. 80% топ-менеджеров крупных компаний с государственным участием не согласны с тем, что текущий кризис может привести к прекращению их деятельности", - говорится в исследовании. 76% респондентов считают, что ограничительные меры являются угрозой существованию бизнеса и при определенной продолжительности могут привести к прекращению деятельности. 10% всех опрошенных отметили, что бизнес находится на грани закрытия уже сейчас или окажется в безвыходной ситуации при продлении ограничительных мер более чем на две недели (опрос проведен 24-30 апреля 2020 года - прим. EY). Долгое восстановление Оценки респондентов в плане восстановления собственного бизнеса после отмены ограничительных мер довольно пессимистичны: 15% респондентов полагают, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На оперативное восстановление деловой активности (в течение трех месяцев) рассчитывают только 15% опрошенных бизнесменов.

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