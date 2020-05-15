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Пандемия коронавируса нового типа

Аналитики считают, что пятая часть МСП находится на грани закрытия в ближайшие недели

Согласно исследованию компании EY, среди крупных компаний этот показатель составляет 7%
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. До 20% предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в РФ находится на грани закрытия в ближайшие недели, тогда как среди крупных компаний этот показатель составляет 7%. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией EY, экономического положения бизнеса в России в условиях ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и использования компаниями мер господдержки.

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Исследование проведено в апреле, в нем приняли участие руководители более 230 компаний, относящихся как к МСП, так и крупному бизнесу. В выборку включены компании, представляющие более 20 индустрий, в том числе тех, которые были включены в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях эпидемии.

"Результаты исследования показывают, что запас прочности напрямую связан с размером бизнеса: среди МСП до 20% находятся на грани закрытия уже сейчас или в ближайшие недели, для крупных частных компаний аналогичный показатель составляет 7% . Средний запас прочности и для МСП, и для крупных частных компаний составляет не более 1-2 месяцев. 80% топ-менеджеров крупных компаний с государственным участием не согласны с тем, что текущий кризис может привести к прекращению их деятельности", - говорится в исследовании.

76% респондентов считают, что ограничительные меры являются угрозой существованию бизнеса и при определенной продолжительности могут привести к прекращению деятельности. 10% всех опрошенных отметили, что бизнес находится на грани закрытия уже сейчас или окажется в безвыходной ситуации при продлении ограничительных мер более чем на две недели (опрос проведен 24-30 апреля 2020 года - прим. EY).

Долгое восстановление

Оценки респондентов в плане восстановления собственного бизнеса после отмены ограничительных мер довольно пессимистичны: 15% респондентов полагают, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На оперативное восстановление деловой активности (в течение трех месяцев) рассчитывают только 15% опрошенных бизнесменов.

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"Руководители крупных компаний несколько более оптимистичны относительно сроков восстановления деловой активности (38% из них рассчитывают на восстановление в течение 6-12 месяцев). 45% руководителей малых и средних предприятий прогнозируют возврат к докризисным оборотам более чем за год. Среди респондентов из малого и среднего бизнеса также более популярны оказались прогнозы о невозможности выхода на докризисный уровень: так считают 20% представителей МСП против 13% руководителей крупных компаний", - говорится в исследовании.

Антикризисные меры

Наиболее популярные антикризисные меры, применяемые респондентами, включают снижение операционных затрат (38%), снижение или отсрочку арендной платы (30%), перевод сотрудников на неполную рабочую неделю (26%), пересмотр условий договоров с поставщиками (24%), снижение заработной платы штата (20%) и снижение нормы рентабельности (19%) . В качестве крайних мер, к которым респонденты не готовы или не планируют обратиться, отмечены отправка персонала в неоплачиваемый отпуск, сокращение персонала, реструктуризация кредитов.

"И МСП, и крупные компании пользуются обозначенными инструментами приблизительно в равной степени. Наиболее значимое отличие заключается в том, что малый и средний бизнес использует эти меры более активно, а также более расположен к снижению нормы рентабельности. Менее активны в использовании упомянутых мер госкомпании, в основном они применяют другие способы снижения операционных затрат", - говорится в исследовании.

Респонденты демонстрируют довольно высокий уровень осведомленности (от 70% ответивших) о мерах государственной поддержки. Наименее информированы руководители компаний о мерах отраслевой поддержки, региональной поддержке и возможности получения налогового вычета по расходам на борьбу с коронавирусом, а также субсидиях и возмещении затрат на маркетинг, экспорт, инжиниринг, развитие (только для города Москвы) и возможностях отсрочки лизинговых платежей, отмечается в исследовании.

Востребованные меры поддержки

Наиболее важными из используемых мер поддержки для МСП стали снижение ставки страховых взносов (31%), снижение платы по договорам аренды недвижимого имущества (22%), неприменение санкций за неисполнение договора по факту наступления форс-мажора (20%) . Среди наименее значимых для МСП инструментов поддержки оказались меры, не связанные напрямую со снижением операционных или постоянных расходов, а, скорее, направленные на общее облегчение ведения хозяйственной деятельности: перенос сроков подачи налоговой отчетности, мораторий на подачу заявлений о банкротстве и взыскании долгов, отсрочка по уплате налогов и взносов, отсрочка штрафов и пеней по ЖКХ", - говорится в исследовании.

"Оценка приоритетов в отношении механизмов, направленных на поддержку восстановления экономики после снятия ограничений, несколько отличается в зависимости от типов компаний: для крупных государственных компаний наиболее важным представляется получение госгарантий по кредитам и других форм льготного финансирования, а субъекты МСП и крупный частный бизнес делают акцент на продлении мер поддержки и сглаженном возврате к обычным режимам налогообложения и выплате отложенных платежей", - заявил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев, слова которого приводятся в исследовании.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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