Власти Москвы включили онлайн-сервисы для заказа услуг в программу субсидий для бизнеса

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы внес шесть интернет-ресурсов для заказа услуг, в том числе Profi.ru и YouDo, в список онлайн-площадок, размещение на которых для малого и среднего бизнеса частично компенсируется городским бюджетом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба департамента.

"Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы договорился о сотрудничестве с владельцами интернет-ресурсов YouDo, ZOON, Profi.ru, Supl.biz, DressOne.ru, Status: Coffee. Онлайн-площадки станут партнерами правительства Москвы в рамках программы субсидий на интернет-продвижение для малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Ранее в утвержденный перечень вошли eBay, Ozon, Аvito, "Беру", "Яндекс. Маркет", Wildberries, AliExpress Россия, Aizel и сервисы доставки еды Delivery Club и "Яндекс. Еда". Всего на сегодняшний день в этом списке находятся 16 интернет-площадок. На реализацию товаров и услуг через эти площадки компаниям компенсируют до 50% комиссии, взимаемой агрегатором за размещение продукции - до 700 тыс. рублей.

Субсидия для малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по продвижению продукции через маркетплейсы и онлайн-сервисы по доставке еды была утверждена правительством Москвы 31 марта 2020 года - в рамках второго пакета поддержки бизнеса со стороны города. В конце апреля условия предоставления субсидий были скорректированы: отменено обязательное требование к агрегатору о комиссии в размере не более 20% от стоимости товара.