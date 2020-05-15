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Исследование: в России прибыль во время кризиса сохранили 25% компаний МСП

Представители 42% компаний заявили, что "работают в ноль"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Прибыль на фоне финансовой ситуации, которая сложилась в результате пандемии коронавируса, смогли сохранить 25% малых и средних предприятий (МСП). Такие данные содержатся в исследовании платформы "Mail.ru для бизнеса" за апрель, в котором приняли участие более 400 представителей сектора МСП.

"Респондентов попросили прокомментировать текущую прибыль их компаний. Большинство - 42% - ответили, что работают в ноль. Еще 31% рассказали о сокращении выручки, у 25% доход компании остался на прежнем уровне. Те опрошенные, чьи компании стали получать меньше прибыли, добавили, что в процентах это падение выражается в более чем 50% (23%). От 30% до 40% потеряли 22%, от 20% до 30% - 21%, от 10% до 20% - 16%, от 40% до 50% - 11%", - отмечается в исследовании.

По результатам опроса, прогнозы на будущее затрудняются дать 29% владельцев малого и среднего бизнеса. Не теряют оптимизма и верят, что переживут пандемию и будут работать после, 24% опрошенных. 23% рассчитывают продержаться до весны, до середины лета - 11%. На полное восстановление бизнеса, как считают 30% респондентов, уйдет от полугода до года. Еще 22% ориентируются на срок более двух лет, от года до полутора лет закладывают 20%. В самый позитивный сценарий восстановления за полгода верят 15%.

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