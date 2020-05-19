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Власти одобрили субсидии на поддержку занятости 244,5 тыс. предприятий МСБ

Речь идет о субсидиях на общую сумму 10,4 млрд рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Субсидии на поддержку занятости малого и среднего бизнеса (МСБ) одобрены 244,5 тыс. предприятий на общую сумму 10,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Субсидии на поддержку занятости МСП одобрены уже 244,5 тыс. предприятий. Сумма платежей по ним составляет 10,4 млрд рублей, из них 7,7 млрд рублей уже дошли до 180,3 тыс. предпринимателей, остальным денежные средства в ближайшие дни выплатит Федеральное казначейство", - говорится в сообщении.

Всего, по данным ФНС на 18 мая, подано 472,8 тыс. заявлений, из них 311 тыс. отвечают всем необходимым критериям.

По данным Минэкономразвития, общее количество организаций, отвечающим критериям выплаты субсидии, составляет 1,3 млн организаций и ИП. "Заявки на субсидию принимаются ФНС в дистанционном формате (через личный кабинет налогоплательщика либо почтой). На сайте размещен сервис автоматической проверки соответствия условиям получения субсидии", - добавляют в министерстве.

В Минэкономразвития напомнили, что ключевое условие получения субсидии МСП - сохранение численности работников на уровне не менее 90% от их количества в марте 2020 года или снижение не более чем на 1 человека по отношению к марту этого года.

Правительство РФ выделило 81,1 млрд рублей на предоставление субсидий МСП.

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