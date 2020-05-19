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Оборот малого и среднего бизнеса после снятия ограничений в регионах вырос на 10 п. п.

Доля работающих торговых точек малого и среднего бизнеса с 11 по 17 мая составила 57,5%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса за неделю с 11 по 17 мая вырос на 10 п. п. - до 60% оборота марта. Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Доля работающих торговых точек малого и среднего бизнеса на неделе с 11 по 17 мая составила 57,5% от начала марта (плюс 6,1 п. п. за неделю). Торговый оборот <...> вырос на 10 п. п. - до 60% относительно начала марта", - говорится в исследовании.

Самый высокий прирост вновь заработавших организаций зарегистрирован в Ленинградской области, Ямало-Ненецком округе и Кировской области. В столице доля работающих предприятий на неделе достигла 30,5% от докризисного показателя (плюс 4,1 п. п. за неделю), а оборот вырос до 30,4% (плюс 9 п. п.).

Отмечается также, что оборот по некоторым сегментам малого бизнеса превысил докризисный уровень: выручка магазинов стройматериалов выросла на 25% относительно показателей начала марта, магазинов снаряжения для активных видов отдыха - на 13,5%. На несколько процентных пунктов вырос и оборот магазинов освещения, инструментов, товаров для животных и автотоваров.

Для анализа использовались данные онлайн-касс "Эвотор" - более 650 тыс. устройств по всей России. Показатели двух последних недель - с 4 по 10 мая и с 11 по 17 мая - сравнивались с данными за докризисную неделю со 2 по 8 марта.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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