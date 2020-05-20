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Почти две тысячи обращений поступило на горячую линию помощи бизнесу в Москве с начала мая

Чаще всего предприниматели уточняют меры поддержки бизнеса со стороны городских властей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Почти две тысячи обращений поступило на горячую линию помощи бизнесу в Москве за первую половину мая. Об этом сообщает в среду пресс-служба предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"С 1 по 17 мая на горячую линию поступило 1 533 звонка, а по экспресс-анкетированию получено 402 анкеты, [всего - 1 935 звонков и анкет]", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего предприниматели столицы через горячую линию уточняют меры поддержки бизнеса со стороны городских властей, решают проблемы с оформлением пропусков для передвижения сотрудников, а также задают вопросы касательно арендных отношений и тестирования сотрудников на коронавирус.

Всего с момента запуска на линию поступило 14 946 обращений (9 994 звонка и 4 952 анкеты) касательно оформления пропусков, мер поддержки, арендных каникул и условий получения льготных кредитов.

Правительство Москвы запустило горячую линию для поддержки малых и средних предприятий (МСП) 16 марта. Заявители могут проконсультироваться у профильных специалистов, а также пройти экспресс-анкетирование, которое поможет разработать актуальные меры поддержки. Телефон горячей линии: +7 (495) 276-24-17. Предприниматели могут получить консультации и узнать о мерах поддержки также на сайте mbm.mos.ru.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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