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МСП Банк выдал беспроцентные кредиты для сохранения занятости на более чем 2 млрд рублей

Всего с момента запуска программы беспроцентного кредитования от предприятий поступило около 1,6 тыс. обращений

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. МСП Банк с 1 апреля предоставил 725 малым и средним предприятиям беспроцентные кредиты на выплату зарплат общей суммой более 2 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба банка.

"МСП Банк с 1 апреля предоставил малым и средним компаниям более 2 млрд рублей кредитных средств под 0% годовых для сохранения занятости. Благодаря этому более 725 предприятий смогли сохранить свой штат, то есть более 21 тыс. человек продолжают получать заработную плату", - говорится в сообщении.

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Всего с момента запуска программы беспроцентного кредитования от предприятий поступило около 1,6 тыс. обращений, сейчас в работе находятся заявки на общую сумму 4,7 млрд рублей.

Кредит могут получить как действующие клиенты банка, так и другие малые и средние предприятия (МСП), внесенные в реестр субъектов МСП и проработавшие не менее одного года в отраслях, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня в РФ это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании. Оформить кредит можно дистанционно через систему АИС НГС (smbfin.ru) при наличии усиленной электронной подписи. Среди лидеров по объему полученных по этой программе средств - Республика Башкортостан, Краснодарский край и Тюменская область.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

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