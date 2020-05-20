Бизнес-омбудсмен Москвы с начала года помогла предпринимателям вернуть 32 млн рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в 2020 году помогла предпринимателям вернуть имущество, получить средства по контрактам, а также отменить излишние налоги и платежи на общую сумму около 32 млн рублей. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-служба аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.

"Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве помог вернуть 32 000 000 рублей", - говорится в сообщении и уточняется, что за неполные пять месяцев 2020 года удалось выиграть 48 дел, из которых 17 приходится на сферу уголовного судопроизводства и 31 находится в плоскости административного судопроизводства.

В пресс-службе пояснили, что порядка 22 млн рублей из этих средств - задолженность по исполнению государственных контрактов, 10 млн - отмена излишне взысканных налогов, таможенных платежей и административных штрафов. Кроме того, омбудсмен помогла предприятию "Смарт Фэшн" вернуть изъятую из оборота текстильную продукцию на сумму более 100 млн рублей. При этом должностные лица, допустившие нарушение закона при проведении предварительного следствия по этому уголовному делу, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В комментарии ТАСС Минеева отметила, что показатели за неполные пять месяцев 2020 года "демонстрируют позитивную динамику". "Бизнесу сегодня, как никогда, необходима поддержка", - сказала она.