Браверман: количество сельхозкооперативов в России в 2019 году выросло на треть

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Число сельскохозяйственных кооперативов в России в 2019 году выросло на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщил в среду глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман.

"За 2019 год мы сумели при координации Минсельхоза увеличить количество сельхозкооперативов на 30,3%. Когда мы стартовали количество сельхозкооперативов было 5608 всего по стране, сейчас их 7306. Это дополнительные рабочие места - около 20 тыс.", - сказал он на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, которое провел президент РФ Владимир Путин.

По словам Бравермана, в течение первых трех месяцев 2020 году число кооперативов также росло, однако в апреле рост не ожидается.

Глава корпорации также отметил, что во всех регионах РФ организованы центры компетенций, которые доводят до предпринимателей "коробочный продукт" - комплекс мер поддержки для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов. В этой работе, напомнил он, участвует Корпорация МСП, Минсельхоз РФ, Росагролизинг, Россельхозбанк и Сбербанк.

"И этот "коробочный продукт" через центры компетенций доводится до 2 млн 400 тыс. личных подсобных хозяйств. Отсюда и потенциальная база для роста сельхозкооперации", - добавил Браверман.

Он рассказал, что также вместе с Минсельхозом начата работа по организации оптово-распределительных центров, учредителем в которых является сельхозкооператив. "Мы начали вместе с Минсельхозом работу по организации таких центров. Будем продолжать эту работу, и дальше по регионам ее тиражировать", - сказал Браверман.