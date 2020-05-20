Снижение страховых взносов оказалось самой востребованной мерой поддержки бизнеса в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Снижение страховых взносов на сотрудников, перенос части налогов за II квартал 2020 года и отсрочка по аренде государственной и муниципальной собственности стали наиболее востребованными мерами поддержки бизнеса в Москве. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса московского отделения "Деловой России" и газеты "Учет. Налоги. Право".

"Наиболее востребованные меры поддержки (федеральные): снижение социальных страховых взносов - воспользовались 63% компаний; перенос срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год, II квартал 2020 года - воспользовались 25% компаний; отсрочка уплаты аренды до 1 октября 2020 года - воспользовались 13% компаний", - говорится в исследовании.

Кроме того, еще 7% предприятий воспользовались беспроцентными кредитами на выплату заработных плат сотрудникам. При этом от 70 до 98% опрошенных считают, что все перечисленные в опросе меры необходимы. Предприниматели также подтвердили эффективность моратория на проверки со стороны контролирующих органов. Начиная с апреля 2020 года проверили или подвергли административным санкциям только 2% предприятий.

Среди причин, почему их компания не воспользовалась мерами поддержки, 72% респондентов ответили, что их предприятие не соответствует критериям поддержки бизнеса или же в списке отсутствует необходимая именно им мера. Еще 26% не верят в то, что поддержка будет оказана, а 2% указали, что у их компании дела обстоят хорошо.

Сейчас 77% компаний продолжают вести свою деятельность, хотя только 11% - в полном объеме. Более трети (41%) считают, что при продлении режима самоизоляции на месяц-два их компания может обанкротится, а 20% определяют срок устойчивости в три месяца.

Меры поддержки

Во время пандемии правительство РФ приняло два пакета мер поддержки населения и предпринимателей. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать, в частности, на шестимесячную отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также получить по 12 130 рублей в месяц в расчете на каждого работника на выплату зарплат при сохранении не менее 90% сотрудников. Этот механизм заработал с 1 мая.

Граждане могут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам в случае падения дохода не менее чем на 30%. Потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей (уровень МРОТ). При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 тыс. рублей за каждого ребенка. Были увеличены и выплаты по больничным - они должны быть не меньше МРОТ.