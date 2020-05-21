Титов представит Путину доклад о проблемах бизнеса

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов представит президенту РФ Владимиру Путину ежегодный доклад о проблемах российской экономики, в который войдет комплекс предложений по выходу бизнеса из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"В доклад в очередной раз включены такие традиционные разделы, как "Реестр системных проблем российского бизнеса", "Индекс административного давления", "Уголовное преследование предпринимателей", социологические опросы о проблемах уголовного правоприменения и состоянии защиты прав предпринимателей. Появились и новые разделы, в частности, специальный доклад о развитии высокотехнологичных компаний в России, подготовленный совместно с Ассоциацией быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов), а также комплекс предложений, связанных с влиянием на экономику противоэпидемических ограничений", - сказали в пресс-службе.

По словам Титова, каждый доклад содержит сотни мер и предложений, которые правительство могло бы принять в интересах бизнеса, но "в этом году такие меры приобретают особую важность". "Кроме коррекции в административном регулировании отдельных отраслей, необходимо широкое и активное стимулирование спроса. Точечные меры, какими бы хорошими они ни были по отдельности, не смогут сыграть решающую роль", - приводит слова Титова его пресс-служба.

Дата представления доклада пока не уточняется. В четверг Титов провел заключительное совещание по подготовке этого документа.