Опрос: треть частных компаний в России возобновили работу после снятия ограничений

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Треть частных компаний в России уже возобновили работу после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Это следует из опроса аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Исследование проведено 19 мая, в нем участвовали руководители и владельцы свыше 2 тыс. компаний из всех регионов страны.

"По состоянию на 19 мая, уже частично возобновили деятельность 32% компаний. О том, что деятельность компании по-прежнему временно остановлена сообщили 35,7% респондентов", - говорится в материалах опроса, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Больше половины респондентов (55,6%) отметили, что спрос на их продукцию или услуги сократился по сравнению с периодом январь - май 2019 года на 50% и более.

Также большая часть (52,46%) опрошенных сообщила, что основная трудность, с которой столкнулся их бизнес - невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги на оплату труда. Вторая ключевая трудность - сложности с оплатой аренды (42,8%), третья - систематические неплатежи со стороны контрагентов (39,1%).

Свыше трети (35,25%) опрошенных считают, что принятых правительством мер недостаточно, и компания может восстановиться по основным показателям до уровня 2019 года только при условии изменений в экономической политике государства. Наиболее негативные прогнозы у обрабатывающих производств - 46% не ожидают восстановления в среднесрочном периоде без изменения экономической политики государства. К наиболее востребованным мерам поддержки, по мнению предпринимателей, относятся освобождение от уплаты налогов (кроме НДС) за второй квартал 2020 года, а также отсрочка по всем видам налогов, за исключением НДС, на шесть месяцев.

Меры поддержки

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Первые выплаты по данной программе уже произведены.

11 мая Путин заявил о запуске с 1 июня специальной кредитной программы поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2%. Также будут полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей, а самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.