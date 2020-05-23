Бизнес-объединения и АСИ предложили Титову представить единую оценку антикризисного плана

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Большая четверка" бизнес-объединений, в которую входят "Опора России", Торгово-промышленная палата, "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), а также Агентство стратегических инициатив (АСИ) решили представить единую оценку общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса.

"Четверка деловых объединений и АСИ предложили Титову представить президенту единую оценку правительственного антикризисного плана", - сказали в пресс-службе.

Каждое из деловых объединений уже не раз выступало с собственными оценками ситуации и предложениями по выходу из нее, отметил председатель РСПП Александр Шохин, слова которого приводит пресс-служба. "Все знают о том, что правительство сейчас готовит сводный план восстановления экономики. Мы с интересом с ним познакомимся, сопоставим с собственным видением, посмотрим, все ли будет учтено. Попробуем направить по каналу [бизнес-омбудсмена] те предложения, которые в правительственный доклад не войдут", - сказал он. Шохин призвал к более тесной координации между деловыми объединениями, которая "привела бы к реализации системных мер по реформе экономики".

Глава АСИ Светлана Чупшева предложила ситуацию с коронавирусом использовать как "окно возможностей" для "регуляторной гильотины" - реформы контрольно-надзорной деятельности, предполагающей отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

"Надо согласованно, единым фронтом говорить об упрощении всех требований и норм к предпринимателям. Эта работа сейчас законсервирована, мы не видим движения в сторону бизнеса. Роспотребнадзор ужесточает требования и закручивает гайки. Если вчитываться в его требования к рестораторам и гостиницам - лучше сразу не открываться. Выполнение требований так, как они сформированы, будет стоить предприятиям сотни тысяч рублей в месяц. Поэтому очень важно, чтобы все подобные документы проходили предварительное согласование с предпринимателями из отрасли", - сказала Чупшева, которую цитирует пресс-служба Титова.

Меры поддержки бизнеса

Правительство РФ ранее приняло ряд мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, также банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Первые выплаты по данной программе уже произведены.

На совещании 11 мая Путин заявил, что с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2%, будут полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей, а самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.