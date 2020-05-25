Прием заявок на участие в московском акселераторе сферы услуг продлили до 3 июня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Прием заявок на участие в акселераторе сферы услуг для предприятий и индивидуальных предпринимателей Москвы продлен до 3 июня. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Прием заявок для участия в акселераторе сферы услуг продлен до 3 июня включительно", - говорится в сообщении.

Как пояснил глава департамента Алексей Фурсин, перед основной программой будет организована серия очных тренингов с предзащитой проектов, после которой будут отобраны 50 команд для участия в основном этапе.

"Участники бесплатного акселератора смогут в индивидуальном порядке проанализировать свои проекты вместе с экспертами, определить потенциальные точки роста и улучшить экономические показатели проекта. В завершение акселератора пройдет демодень. На нем представители компаний представят свои результаты по итогам участия в акселераторе", - приводит его слова пресс-служба.

Программа рассчитана на три месяца. Поучаствовать в ней могут столичные предприниматели и индивидуальные предприниматели из сферы туризма, креативных индустрий и модного бизнеса. Для участия необходимо иметь в штате не менее трех сотрудников, проект должен находиться на стадии реализации, а первые продажи должны были пройти не менее полугода назад.

Программу организовывает mbm.mos (государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы"), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы.