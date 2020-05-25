Отдельное направление для стартапов открыли в Москве в рамках акции "День без турникетов"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Стартапы смогут совершить технологические туры на крупные предприятия в рамках акции "День без турникетов". Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на главу департамента Алексея Фурсина.

"День без турникетов" - это городская акция, участники которой могут бесплатно посетить столичные производства, инновационные центры, IT-компании. В 2020 году из-за пандемии коронавируса акция проводится онлайн.

"Для успешного запуска стартапов важны актуальная информация от опытных игроков рынка и кооперация с крупными компаниями. Один из новых проектов для развития такого взаимодействия - технологические туры для стартапов в рамках акции "День без турникетов", - сказал он.

Фурсин отметил, что это поможет начинающим предпринимателям перенять опыт ключевых игроков рынка, а также найти инвесторов, партнеров по развитию и масштабированию бизнеса и потенциальных потребителей продукции.

Акция "День без турникетов" впервые прошла в 2012 году. За все время в акции приняли участие свыше 120 тыс. человек и более 200 инновационных компаний Москвы.

В этом году главной темой проекта в формате онлайн стали различные профессии. В апреле у акции появилось мобильное приложение, с помощью которого можно записаться на экскурсию. Кроме того, в приложении есть игра-викторина. Участники могут соревноваться с искусственным интеллектом или друг с другом в онлайн-режиме.