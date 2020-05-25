Минэкономразвития предложило ввести промежуточный налоговый режим для МСП

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития России предлагает ввести промежуточный налоговый режим для малого и среднего бизнеса, который готов к росту и развитию, но пока не готов платить по общим ставкам налогообложения, заявил глава министерства Максим Решетников.

"Нам, очевидно, нужен промежуточный налоговый режим для бизнеса, который уже готов тиражироваться, готов открывать новые точки, готов расти. Для него шок перехода к общей системе налогообложения будет крайне серьезным", - сказал Решетников на встрече с фракцией "Единая Россия", слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что этот шаг потребует изменений в Налоговый кодекс и "серьезной дискуссии" с Минфином.

"Пройдя последние два месяца взаимодействия с бизнесом (малым, средним и крупным) 24/7, становится очевидным, что без этого мы просто не получим класс растущих компаний, которые и обеспечивают нам занятость, самые передовые технологии и высокую производительность труда … В конечном итоге, они несут основную тяжесть налогообложения, особенно сейчас, когда нефтяная и прочие отрасли просели", - сказал Решетников.