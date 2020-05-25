Малый и средний бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития внесло в правительство предложение о возможности для малого и среднего бизнеса уточнить код основного вида деятельности для получения господдержки в период пандемии, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатами фракции ЛДПР.

"Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)", - цитирует слова министра пресс-служба Минэкономразвития.

Возможность уточнить основной вид деятельности по ОКВЭД предлагается предоставить до 1 июля.

Министр назвал затронутую депутатами тему ОКВЭД "самой больной в системе мер поддержки экономики". "Мы прекрасно понимаем, что эта система - вынужденный выбор. Нам надо было быстро помогать экономике", - отметил Решетников.

По его словам, Минэкономразвития не поддержало идею оказывать поддержку компаниям по критериям падения выручки, так как отчетность у малого и среднего бизнеса квартальная. "Иными словами, чтобы помочь бизнесу, нам надо было бы дожидаться июля-августа, чтобы кому-то помочь. Но к тому времени, мы могли бы большую часть бизнеса потерять. Поэтому пошли по логике ОКВЭдов, даже понимая, что она несовершенна", - добавил Решетников.

Он также напомнил, что малым и микропредприятиям во многих программах поддержки была предоставлена возможность использовать не только основной ОКВЭД, но и вспомогательный.

В Минэкономразвития оценили, что эта мера потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов МСП.