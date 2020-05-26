Большинство руководителей МСП готовы разрешить сотрудникам частично работать из дома

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Большинство руководителей и владельцев малого и среднего бизнеса (78%) позволили бы своим сотрудникам периодически работать из дома после окончания пандемии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного разработчиком ПО для управления бизнесом "Мегаплан", который имеется в распоряжении ТАСС.

"78% опрошенных руководителей и бизнесменов позволили бы своим сотрудникам периодически работать из дома", - говорится в исследовании.

Разрешить персоналу самостоятельно выбирать время начала рабочего дня и посещения офиса готовы только 37% руководителей. В то же время более половины из них (51%) разрешили бы сотрудникам участвовать в совещаниях по видеосвязи, а 46% готовы отменить требования по дресс-коду.

Сотрудники, со своей стороны, рады были бы появлению на работе опции корпоративного фитнеса (49%), возможности по изучению иностранных языков за счет работодателя (48%) и отмене дресс-кода (35%). Помимо этого, 53% персонала хотели бы работать в офисах, где атмосфера приближена к домашней. По их мнению, в офисах с уютной обстановкой и предметами домашнего интерьера работается эффективнее. Противоположной точки зрения придерживаются 32% опрошенных.

Кроме того, более половины сотрудников (51,2%) в будущем хотят самостоятельно выбирать технику и программное обеспечение для работы, отметил генеральный директор компании "Мегаплан" Сергей Козлов. "По нашим данным, 54% руководителей готовы поддержать персонал в выборе техники и софта для работы", - приводит его слова пресс-служба компании.

Опрос проводился среди 1 847 линейных сотрудников и 1 536 руководителей и владельцев малого и среднего бизнеса.