День российского предпринимательства из-за пандемии коронавируса отмечают в онлайн-формате

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. День российского предпринимательства, празднование которого обычно сопровождается концертами, выставками и форумами, в этом году проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

"Мы в тринадцатый раз празднуем день российского предпринимательства. Совпадение, конечно, но эта не очень счастливая цифра соответствует нашему сегодняшнему тревожному настроению. С 2007 года, когда мы начали отмечать наш профессиональный праздник, он еще никогда не проходил в такой непраздничной атмосфере. И сегодня мне хочется вдвойне горячо пожелать стойкости духа всем тем, кто сам делает свое дело, кто кормит свои семьи и дает работу еще многим другим людям. Я верю, что тучи разойдутся. Конечно, это произойдет не просто и не скоро, но мы преодолеем все", - сказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, поздравляя отечественный бизнес.

Аппарат Титова в течение дня проведет Всероссийскую онлайн-акцию "Хотим работать!". В ходе нее планируется обсудить пути выхода бизнеса из кризиса. Среди участников акции заявлены глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, музыкант Сергей Шнуров, генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов, владелец сети ресторанов "Чайхана №1" Алексей Васильчук, основатель компании DNS Дмитрий Алексеев и другие известные бизнесмены и эксперты.

Торгово-промышленная палата (ТПП) России в честь Дня предпринимательства проводит онлайн-флешмоб "Мы за бизнес", рассказал ТАСС глава организации Сергей Катырин.

"Люди откликаются на наше предложение охотно, мы размещаем в социальных сетях и в прессе добрые слова в адрес российского предпринимательства от простых людей, представителей правительства, Госдумы, губернаторского корпуса, самих бизнесменов. В "мирное" время мы ежегодно проводили конкурсы, награждали лучших, организовывали семинары, проводили дискуссии. Все это запланировано и на нынешний год, но пройдет в сети", - сказал Катырин.

По оценкам аналитиков, до августа не менее 1 млн российских малых и средних предпринимателей уйдут из бизнеса из-за ситуации с эпидемией, потери придется "отрабатывать года два", считает глава ТПП. По его словам, это делает актуальным вопрос оказания бизнесу государственной поддержки. "Помочь выстоять бизнесу сегодня означает, что он сможет помочь нашей экономике завтра", - заключил Катырин.

Состояние бизнеса

День российского предпринимательства был введен указом президента в 2007 году.

За эти годы в России создана разветвленная система поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Бизнесу доступны льготные кредиты, государственные гарантии и поручительства, а также информационное и юридическое сопровождение со стороны властей. Основным институтом, через который реализуется поддержка российского малого бизнеса, является государственная Корпорация МСП.

В 2019 году правительством был запущен национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" для ускоренного развития малого бизнеса. Он рассчитан на шесть лет.

В 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

В мае запущена новая кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организаций с льготной ставкой 2% годовых, а самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.