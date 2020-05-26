Корпорация МСП до конца года перезапустит бизнес-навигатор с учетом изменения спроса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сервисы портала "Бизнес-навигатор МСП", который призван упростить процесс открытия нового бизнеса или помочь развитию действующего, будут перезапущены до конца 2020 года с учетом изменения спроса на товары, работы и услуги из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман.

"Перезапуск мы обязаны будем сделать до конца декабря текущего года", - сказал он на круглом столе в онлайн-формате, который был организован на площадке пресс-центра ТАСС.

По словам Бравермана, решение о перезапуске продиктовано изменением спроса на многие товары, работы и услуги. При этом он подчеркнул, что спрос "не только сжался, а по ряду товаров, работ и услуг повысился: это касается IT-услуг, [сервисов] онлайн-доставки, машиностроения с высокой добавленной стоимостью".

Глава корпорации отметил, что работы по перезапуску начнутся после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса в РФ.

"Бизнес-навигатор МСП" разработан Корпорацией МСП и работает в России с 9 сентября 2016 года. Он призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Это бесплатный информационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования. Число пользователей портала в стране, по данным на конец 2019 года, составляло около 1,3 млн предпринимателей.