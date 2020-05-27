Помощь тем, кто помогает: как социальный бизнес в РФ адаптировался к условиям пандемии

Социальные предприниматели как представители отдельной категории бизнеса официально появились прошлым летом. Так, президент России Владимир Путин в конце июля 2019 года подписал закон, который вводит в России понятия "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие". Развитие и поддержка этого сектора также входит в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Социальный бизнес, который направлен на трудоустройство слабозащищенных слоев населения и производство общественно полезных товаров, в условиях пандемии коронавируса был вынужден перестроиться на онлайн-продажи и искать дополнительную поддержку государства. Опрошенные ТАСС представители бизнес-объединений и сами предприниматели рассказали, как социальные предприятия адаптируются к новым условиям работы, на какую помощь властей рассчитывают.

Как рассказал ТАСС глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, в стране к социально ориентированному бизнесу относятся порядка 50 тыс. предприятий. "Весь социальный бизнес работает с людьми, с теми, кому нужна помощь и поддержка, поэтому оценивать, кому легче, а кому труднее, думается, неправильно. Если судить по обращениям к нам, то практически все они в той или иной степени пострадали от коронавируса", - сказал он.

Катырин отметил, что у социально ориентированных компаний по определению финансовых запасов не бывает, так как они не нацелены на прибыль. Поэтому для таких предприятий важна та помощь, которая оказывается всему малому предпринимательству, в частности льготные кредиты, помощь в сохранении рабочих мест.

Власти Москвы, например, предусмотрели для социальных предприятий субсидии на лизинг или приобретение оборудования за свой счет, коммунальные расходы (до 70% от понесенных затрат), компенсацию процентов по кредитам на поддержку и развитие деятельности или приобретение оборудования.

Катырин считает, что данные меры необходимо дополнять. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил таким фирмам при расчете налога на прибыль не учитывать расходы на покупку товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся. "Это справедливо, это и наша позиция. Но было бы, например, здорово социальный бизнес вообще освободить от уплаты налога. Я имею в виду не отсрочку, а именно неуплату налога в ближайшие полгода", - сказал глава ТПП.

Риски закрытия и переход в онлайн

Чем дольше продолжается режим самоизоляции, тем острее встает вопрос закрытия бизнеса для многих предпринимателей в сфере социальных услуг, рассказала ТАСС зампредседателя комиссии "Опоры России" по социальному предпринимательству Светлана Налепова. По ее данным, более 50% социальных предприятий уже заявили, что не смогут восстановиться из-за пандемии.

"В московском регионе больше всех пострадала сфера дополнительного образования. Все попытки организовать новые обучающие курсы дают только 5% того, что можно было бы получить в спокойное время. Также под удар попал весь детский досуг, связанный со спортивными секциями, в связи с невозможностью родителями оплачивать занятия. Тренеры и педагоги распущены, у них сдельная оплата труда. Сейчас они остались без работы и обращаются за пособиями", - сообщает Налепова.

Между тем, социальный бизнес находит решения для адаптации к условиям пандемии.

Так, компания "Бабушка на час", оказывающая услуги обучения и подбора персонала в семьи, решила заняться цифровизацией. Как рассказала ТАСС основатель компании Натали Линькова, сейчас обучение полностью перешло в интернет, была введена новая услуга онлайн-нянь. "Это привело к тому, что последние две недели клиенты стали возвращаться, и компании удалось сохранить персонал, но существенно снизив заработную плату", - отметила она.

В качестве господдержки компания "Бабушка на час" может получить льготный кредит под 0% на зарплаты. "Но вынуждены отказаться, так как слишком рискованно сейчас его брать", - считает она.

Цифровая экономика зачастую позволяет социальным предприятиям избежать издержек традиционного сектора. Такое мнение выразила агентству основательница проекта для старшего поколения "Баба-деда" Анастасия Лазибная: "Мы все девять лет ведения бизнеса работаем именно удаленно. В то же время наша целевая аудитория, старшее поколение, заперта дома, поэтому коронавирус ударил и по нам. Моя принципиальная позиция сейчас не оптимизировать зарплату и сохранить весь штат, а все усилия бросить на проектирование качественных продуктов и услуг, которые сейчас будут востребованы новым рынком. Поэтому мы приводим в порядок то, до чего не доходили руки: чистим базы данных, перезапускаем портал, готовим новый продукт для аудитории зрелых женщин".

В условиях самоизоляции бизнес-процессы оптимизируют даже самые, как кажется на первый взгляд, зависимые от личного контакта компании. Так, основатель предприятия по производству протезов для рук "Моторика" Илья Чех рассказывает, что в условиях кризиса предприятие скорректировало планы.

"Из-за введения режима перехода на дистанционный режим работы у пациентов возникли задержки с прохождением медицинских процедур и решения бюрократических вопросов. Но мы активно внедряем у партнеров модели удаленной работы с пациентами и обучения производственного персонала по работе с нашими технологиями. Также мы максимально сократили издержки: аренду офисной площади, командировки, контроль за величиной производственных запасов. Так что после снятия всех ограничительных мер ожидаем восстановления всех сроков и выполнения своих обязательств по графику", - сказал предприниматель.

Центр функциональной реабилитации "Аквилла" в Курске, работающий для взрослых и детей, имеющих различные неврологические заболевания и нарушения работы опорно-двигательного аппарата, напротив, воспользовался беспроцентным кредитом. "Наш материальный ущерб из-за ситуации с пандемией составляет на текущий момент более 6 млн рублей. Штат пытаемся сохранить, поэтому выплату заработной платы производим за счет беспроцентного кредита, который взяли в одном из крупных банков", - рассказала ТАСС руководитель компании Татьяна Семисоха.

Между тем она посетовала на отсутствие достаточной информации о субсидиях для социальных предприятий. "О субсидии для соцпредприятий не знали, но теперь постараемся воспользоваться. Для нас это бы стало очень значимой помощью", - полагает она.