Закупки крупнейшими заказчиками у МСП в моногородах выросли в I квартале на 6%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Закупки крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в моногородах России в первом квартале 2020 года выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 27,6 млрд рублей. Об этом сообщил в среду глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман.

"По закупкам наблюдается рост примерно на 6%. И это 27,6 млрд рублей. Называю цифру сейчас исключительно по моногородам", - сказал он на онлайн-заседании экспертного совета по моногородам при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Закупки крупнейшими заказчиками у субъектов МСП в целом в России в первом квартале выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив 1 трлн рублей.

По словам Бравермана, мерами поддержки в первом квартале был охвачен 321 моногород. "Это информационно-маркетинговая поддержка, расширение доступа МСП к закупкам крупнейших заказчиков, гарантийная и финансовая поддержка, обучающие программы и лизинг", - пояснил он.

В частности, как пояснил Браверман, резко возросло количество субъектов МСП в моногородах, которые воспользовались одним из 143 сервисов бизнес-навигатора. Консолидированный объем поддержки с участием членов национальной гарантийной системы (Корпорация МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации) вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив около 10 млрд рублей. Лизинговая поддержка осталась на том же уровне, ее объем составил примерно 150 млн рублей, сказал глава корпорации.