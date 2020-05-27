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МСП Банк одобрил 1 тыс. беспроцентных кредитов на выплату зарплат

Общая сумма финансовой поддержки составила 2,7 млрд рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. МСП Банк, дочерний банк Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП), одобрил 1 тыс. кредитов для сохранения занятости под 0% годовых субъектам МСП, пострадавшим от распространения коронавируса, с начала действия программы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"МСП Банк с момента запуска беспроцентного кредитования одобрил 1 тыс. кредитов для сохранения занятости под 0% годовых субъектам МСП, пострадавшим от распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

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Общая сумма финансовой поддержки составила 2,7 млрд рублей и позволила сохранить рабочие места 30 тыс. сотрудников. Всего в банк поступило около 2 тыс. обращений от предпринимателей на общую сумму более 5 млрд рублей. Остальные заявки находятся в работе, уточнили в пресс-службе.

Кредит могут получить как действующие клиенты банка, так и другие малые и средние предприятия (МСП), внесенные в реестр субъектов МСП и проработавшие не менее одного года в отраслях, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от распространения коронавируса. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня в РФ это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.

В среду глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил, что всего по этой программе банками одобрено более 23 тыс. кредитов на сумму 58 млрд рублей, что помогло сохранить 800 тыс. рабочих мест в пострадавших отраслях.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

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