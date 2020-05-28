Бизнес выступает за расширение режима самозанятых только на граждан России и СНГ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Режим самозанятых стоит расширять за счет увеличения видов деятельности для его применения, распространяя его пока только на граждан РФ и СНГ. Об этом заявили ТАСС опрошенные представители бизнес-объединений и эксперты в сфере налогового права.

Сейчас специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" могут использовать работающие в России граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз: Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Недавно в Совете Федерации предложили дать возможность применять режим налогообложения для самозанятых в отношении иностранных граждан в России. Об этом сообщала "Парламентская газета" со ссылкой на пакет предложений СФ по развитию экономики и социальной сферы.

Вопрос необходимо проработать

Советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко считает, что идею применения режима самозанятых иностранными гражданами стоит еще изучить. Тут встает вопрос выгоды для самого иностранного гражданина, а также администрирования его деятельности со стороны российских исполнительных органов, отмечает он.

"Стоит вопрос администрирования, как отслеживать, что делает самозанятый, и как он осуществляет платежи с услуг. Будет ли действовать одновременно патент или его отменят. У мигрантов же и сейчас патент, который достаточно понятен. Лучше ли и дешевле ли для них переход на налог на профессиональный доход - надо изучать", - сказал он ТАСС.

По словам Свириденко, в областях, где сейчас чаще всего востребован труд мигрантов - строительстве, например, подобный режим использовать нельзя. Он напомнил, что уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее предлагал распространить применение налога на профессиональный доход на основе патента.

"Однако ФНС считает, что не оборотный, а вмененный принцип налога в данном случае несправедлив, так как дает возможность налоговой экономии самозанятым с высоким оборотом. Кроме того, есть сложности с возвратом уплаченной стоимости патента при прекращении деятельности как самозанятого", - пояснил он.

Советник Титова, однако, отметил, что сейчас экономика России не на подъеме, и в таких условиях можно приветствовать "различные эксперименты и новшества". В частности, применение режима самозанятых гражданами СНГ помогло бы снять межрегиональные ограничения.

"Снятие ограничения фактически даст право гражданам СНГ заниматься у нас некоторыми видами предпринимательства, что будет революционным решением. Это может повысить предпринимательскую активность", - резюмировал он.

Лучше расширять виды деятельности

Подобную позицию выразил и председатель Новгородского отделения "Деловой России" Юрий Весельев. По его словам, распространять применения налога на профессиональный доход на иностранцев "не первоочередной шаг" сейчас, особенно в регионах, где услуги, оказываемые иностранными гражданами, не так распространены.

"А вот в позиции "сперва - гражданство, потом - статус самозанятого" логика есть. Тем же контролирующим органам будет проще взаимодействовать с новыми гражданами страны, нежели с иностранцами", - сказал он в комментарии ТАСС.

Весельев отметил, что режим самозанятых стоит сейчас расширять за счет увеличения видов деятельности, разрешенных для применения этого вида налогообложения, распространив его на нестационарную торговлю и различные виды ремесленничества. Согласно его оценке, в текущей кризисной ситуации это поможет предпринимателям сделать "шаг назад", не уходя из самостоятельной экономической деятельности полностью.

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, со своей стороны, заявил, что в распространении режима самозанятых на иностранцев нет необходимости.

"Мне кажется, работа в режиме самозанятых иностранных специалистов - это уже немного перебор. Нам бы лучше думать над тем, как распространить этот режим на российские индивидуальные предприятия, компании семейного бизнеса - в этом ключе надо смотреть", - сказал он ТАСС.

Общественный уполномоченный по налогам и аудиту в Москве, управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы "Правовест Аудит" Маргарита Дружинина считает, что в целом судить о популярности налога на профессиональный доход можно будет только по итогам 2020-2021 годов, при условии, что с 1 июля он будет распространен в большинстве субъектов РФ. Кроме того, по ее словам, данные о гражданах ЕАЭС - плательщиках налога на профессиональный доход пока отсутствуют.

"Вал обращений о постановке на налоговый учет в качестве самозанятых будет останавливать обычное недоверие граждан, подогреваемое ограниченным до 2028 года сроком проведения данного налогового эксперимента, а также недостаточно определенными гарантиями не ухудшения условий налогообложения, допускающими установление дополнительной фискальной нагрузки, например, за счет страховых взносов", - пояснила она ТАСС.

Поможет вывести из тени

Однако президент "Опоры России" Александр Калинин поддерживает идею применить налог на профессиональный доход для иностранцев. Он заявил ТАСС, что это поможет дать социальные гарантии работникам из других государств, а нюансы в области международного налогового права по данному вопросу "решаемы".

"У нас достаточно большой теневой рынок труда. Поэтому я лично поддерживаю предложение распространить режим самозанятых на иностранных граждан. Если [мигрантам] будет предложен удобный и понятный режим, многие бы зарегистрировались бы и работали", - пояснил он свою позицию, добавив, что это принесло бы дополнительный доход в бюджеты регионов.

Глава "Опоры России" также отметил, сейчас данный налоговый режим показал эффективность. Единственное, считает Калинин, что стоило бы в нем доработать - закрепить право регионов снижать ставку для некоторых видов деятельности.

Подобную позицию высказал ТАСС и эксперт в области налоговой практики и банкротства, основатель юридической компании "Абвиль" Сергей Гебель. Он отметил, что в ряде отраслей экономики занято существенное количество иностранных граждан, прежде всего, из стран СНГ, в отношении которых имеются вопросы не только относительно легальности их пребывания, но и легализации их доходов и налогообложения. По его словам, большая часть осуществляющих какую-либо деятельность в России иностранцев либо имеют сложности с легализацией своих доходов либо осознанно уклоняются от налогообложения.

"Мера необходимая, нужная и своевременная. С одной стороны, иностранцы, уплачивая налог в рамках спецрежма, будут легально осуществлять свою деятельность, с другой стороны - имея такое количество занятых иностранцев, государство не может оставить "в тени" эти доходы. Российская экономика, очевидно, должна от этого выиграть", - сказал он, отмечая, что реализацию механизма на практике покажет время.

О налоге

Эксперимент по введению на территории РФ специального режима налогообложения самозанятых начался с 1 января 2019 года. Пилотными регионами стали город Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан. С июля 2020 года другие субъекты могут самостоятельно принимать решение о введении налога для самозанятых на своей территории.

Самозанятые, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, могут платить налог по ставке 4% при работе с физлицами и по ставке 6% при работе с компаниями и индивидуальными частными предпринимателями вместо 13% налога на доходы физических лиц.

Чтобы поддержать самозанятых во время пандемии коронавируса, президент РФ Владимир Путин в мае заявил, что эта категория граждан сможет вернуть налог на доход, уплаченный ими за 2019 год. Кроме того, самозанятые смогут получить так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ.