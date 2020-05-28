Бизнес-омбудсмен Москвы предложила расширить господдержку предприятий

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предлагает распространить антикризисную господдержку на предприятия, основываясь на виде экономической деятельности, указанной в их финансовой отчетности за последние два года. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Минеева пояснила, что сейчас получение мер поддержки предприятий ведется по основному, а в ряде случаев и дополнительному коду экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД) при условии, что этот вид деятельности содержится в утвержденном перечне наиболее пострадавших отраслей. При этом, отмечает она, в некоторых случаях зарегистрированные виды деятельности расходятся с фактическими. Она также напомнила, что заявленные при регистрации коды не лишают бизнес права на осуществление иных видов деятельности.

"Предлагается по заявлению предпринимателя о несовпадении фактического вида деятельности предпринимателя с основным кодом ОКВЭД, содержащемся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), определять вид экономической деятельности предпринимателя по кодам ОКВЭД, указанным предпринимателем в финансовой отчетности за 2018-2019 годы (бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах, налоговые декларации)", - сказала Минеева, слова которой приводит пресс-служба.

Данное предложение позволит распространить меры поддержки на основе "вспомогательных" видов деятельности предприятий, считает она.

"В настоящих условиях эти присвоенные коды деятельности являются существенным ограничением возможности получения государственной поддержки", - разъяснила Минеева.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что министерство внесло в правительство предложение о возможности уточнить код основного вида деятельности для малого и среднего бизнеса для получения господдержки во время пандемии. Речь идет об уточнении по ОКВЭД - общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Предлагается предоставить такую возможность до 1 июля. В МЭР оценили, что эта мера может расширить количество получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов МСП.