"Все будет клево, и в стране, и в Нечкино". Как горнолыжному курорту пережить пандемию

Глава горнолыжного курорта "Нечкино" Александр Баранов рассказал ТАСС, как бизнес начал лыжник-энтузиаст, зачем России нужно целое ведомство внутреннего туризма и почему после окончания пандемии все будет "хорошо"

Горнолыжный курорт "Нечкино" появился в середине нулевых, став первым горнолыжным курортом в Удмуртии. "Первый сезон открылся уже 2006 году. Поток посетителей был такой, что в эти дни не справлялась ни техника, ни люди. Пожалели, что создали проект не той проходимости. Бизнес-модель была рассчитана на уютный семейный отдых выходного дня, но мы столкнулись с тем, что пиковые дни приходилось обслуживать по 10 тыс. человек в день,"- вспоминает Александр. По словам директора курорта, такая посещаемость помогла бизнесу окупиться уже через пять лет. Сейчас у его команды позади уже 14 успешных сезонов. И даже летом бизнес приносит порядка 15 млн рублей ежемесячной выручки, а в пиковый зимний сезон выручка доходит до 50 млн рублей в месяц. Сейчас "Нечкино" единственный в стране курорт, который находится внутри национального парка. На огромной территории в 40 га можно встретить как краснокнижных птиц - черных аистов, орланов-белохвостов, филинов, так и понаблюдать за жизнью ежей, лисиц, лосей, белок, бурундуков, ондатр и зайцев в естественной среде обитания. Еще посетители могут купаться как в реке Каме, так и в подогреваемом бассейне под открытым небом. В зимнее время курорт предлагает своим гостям 10 трасс различной сложности общей протяженностью 8 км и перепадом высот до 125 м. Склоны оборудованы единственным в Удмуртии кресельным четырехместным подъемником "Doppelmayr", от крупнейшего в мире австрийского производителя канатных дорог. На такой подъемник без труда может сесть и ребенок, и человек с ограниченными возможностями передвижения. "Наш основной клиент – это семьи с детьми. Если разделить на летних и зимних клиентов – они делятся на две категории: те, кто живут у нас три-четыре дня, и огромная масса людей, которые приезжают просто покататься со всех регионов", - рассказывает предприниматель.

Номерной фонд "Нечкино" составляет 160 вариантов размещения различного класса. Обычно в этот период его заполняемость составляет до 300 человек каждый день. А ежегодно курорт посещает 20 тыс. человек со всей России. Такая популярность курорта обеспечена транспортной доступностью из крупных городов - Ижевска (50 км), Набережных Челнов (250 км), Перми (270 км), Казани (400 км), и, конечно, демократичными для региона ценами. Как только откроется сезон, Александр не планирует повышать цены, понимая, что покупательная способность гостей может быть невысокой. Всех сохранить Штат компании на данный момент составляет 120 человек. Все они, несмотря на трудные времена из-за пандемии, сохранили свою работу благодаря решению руководства и господдержке. "Со мной связался сотрудник корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства рассказал про все льготы (доступные бизнесу на фоне пандемии), на которые мы можем рассчитывать. В нашем случае был интересен зарплатный кредит (ставка по кредиту в первые шесть месяцев составит 0% годовых, а затем поднимется до 4% годовых – прим.). Я передал контакт этого сотрудника главному бухгалтеру своей организации - все, буквально два дня и я эту поддержку через МСП Банк (дочерняя структура корпорации МСП – прим.) получил. Сейчас еще подаю документы на субсидию на зарплаты, для тех, кто сохранил 90% сотрудников", - рассказывает Александр. По словам предпринимателя, существование "подушки безопасности" на два месяца простоя на практике невозможно: "Настоящий предприниматель как раз отличается тем, что постоянно развивается, все время вкладывает в новые инструменты продвижения, берет кредиты, замахивается на какие-то нереальные цели. Деньги должны работать, а не лежать. Если мы можем вложить деньги во что-то, что даст нам прибыль, больше банковского процента, то зачем им лежать в банке или под подушкой?" Ведомство внутреннего туризма При этом Александр отмечает, что в последние два года на правительственном уровне "стали уделять намного больше внимания развитию внутреннего туризма". Но ему бы хотелось, чтобы за принятием профильных законов последовало и налаживание обратной связи, а самих представителей туриндустрии стали рассматривать как игроков, которые приносят государству прибыль. По его словам, для положительных сдвигов в отрасли необходимо "создание ведомства внутреннего туризма", в которое можно было бы напрямую обратиться за профильной консультацией, субсидиями, программным обеспечением. Он также предлагает создать реестр потенциально привлекательных точек для туризма в России, ранжированных по количеству потенциальных гостей и возможностей, которыми они обладают. И пусть уровень развития внутреннего туризма достаточно далек от Европы по уровню сервиса, но зато есть преимущество в плане логистической доступности и цен, поэтому, по мнению директора курорта, в интересах игроков отрасли "подтягиваться". "Порядка 50% наших клиентов до пандемии - это ижевчане, за счет близости и за счет того, что они приезжают на один день большими потоками. Но большую часть выручки мы зарабатываем на тех, кто приезжает отдыхать издалека и надолго – они живут, пользуются инфраструктурой, много тратят. Они покупают полноценные курсы обучения катанию с инструктором и туры проживания с тарифом "все включено". Хотя таких клиентов меньше, чем однодневных гостей, но они дают совершенно другой средний чек. Приезжают такие гости в основном из Перми, Казани, Набережных Челнов и Уфы. К нам любят ездить москвичи, для них наши цены - более, чем доступные. Удобная логистика: к нам можно прилететь (до Ижевска или Н. Челнов) или приехать на поезде. Поэтому самые лучшие даты горнолыжного сезона они бронируют еще летом", - рассказывает Александр Баранов.