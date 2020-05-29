Корпорация МСП поддержала проект производителя оборудования для нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Подмосковная компания "Кортех", занимающаяся производством инновационного оборудования для нефтегазовой отрасли, получила кредит на сумму 26,6 млн рублей при гарантийном обеспечении федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП). Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

"Компания "Кортех" (Московская область) получила при гарантийном обеспечении Корпорации МСП кредит на сумму 26,6 млн рублей в Сбербанке для развития производства по выпуску инновационного оборудования для нефтегазовой отрасли", - говорится в сообщении.

Финансирование позволит предприятию приобрести материалы и комплектующие для создания оборудования нового класса. В прошлом году компания разработала инновационное оборудование в сфере газо- и нефтедобычи.

"Проект был одобрен клиентом, и в настоящее время мы запускаем производство по выпуску импортозамещающей техники", - приводит пресс-служба корпорации слова генерального директора "Кортех" Никиты Костевого.

Кроме того, компания занимается выпуском различных видов оборудования для исследования керна и нефти, которое, в том числе, позволяет проводить лабораторные испытания технологий повышения нефтеотдачи. В условиях растущего спроса на их продукцию на рынках стран ближнего зарубежья компания также изучает возможности для экспорта в страны дальнего зарубежья.