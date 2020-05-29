Чупшева заявила, что лишь 9% малых и средних предприятий в РФ могут получить господдержку

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Только 9% от общего числа малых и средних предприятий (МСП) в России могут воспользоваться мерами государственной поддержки, введенными из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на сессии международного форума "Неделя российского бизнеса", посвященной улучшению инвестиционного климата в России.

"Самое ключевое замечание от бизнес-сообществ и от нас - это то, по каким критериям мы относим сегодня отрасли к пострадавшим. Уже неоднократно все об этом говорили на всех площадках, что принцип отнесения по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. ТАСС) показал себя деструктивным и неэффективным. Мы продолжаем говорить, что сегодня только 9% от МСП имеют возможность получить эти меры поддержки. А остальной бизнес остался наедине с проблемами, которые должен решать: падение выручки и вопросы сохранения занятости, перевод сотрудников на удаленные форматы, обеспечение кредитов", - сказала Чупшева.

По ее словам, сегодня необходимо создать справедливый принцип отнесения компаний к пострадавшим из-за пандемии коронавируса и дать максимальную возможность бизнесу получить меры поддержки.

В единый реестр субъектов МСП, доступный на сайте ofd.nalog.ru, по состоянию на 10 мая включены более 6 млн индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в РФ.

Как ранее сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину, мерами государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса воспользовались 10% российских компаний. В документе поясняется, что от пандемии пострадавшими признаны предприятия, относящиеся к 161 кодам ОКВЭД. По данным бизнес-омбудсмена, 95 из них пока не включены в перечни поддерживаемых отраслей, а на 26 меры поддержки распространяются лишь частично.