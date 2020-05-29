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Опрос: падение спроса в период пандемии ощутили около 80% малых предприятий в РФ

В исследовании приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1 612 компаний МСП из всех 85 регионов России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 80% предприятий малого и среднего бизнеса ощутили падение спроса на свои товары или услуги после введения режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании, составленном Промсвязьбанком совместно с "Опорой России" и Magram Market Research.

В замере приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1 612 компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) из всех 85 регионов России.

"В разрезе по размеру бизнеса наиболее пострадали микропредприятия - среди них падение спроса отметили 85% опрошенных. Малый и средний бизнес пострадал меньше: спрос упал у 74% и 76% соответственно", - отмечается в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

По видам деятельности сильнее всех пострадали сферы услуг и торговли - сокращение спроса зафиксировали 82% и 81% предпринимателей соответственно. Промышленные предприятия отметили меньшее падение - таких 73%.

"Говоря о последствиях снижения спроса, четверть компаний (27%) не рассматривает возможность закрытия бизнеса, так как обладает достаточными резервами. 36% считают возможным закрытие компании при дальнейшем сохранении низкого спроса на свою продукцию или услуги. Еще 15% уже приняли или рассматривают решение о закрытии бизнеса: 11% - о временном и 4% - о полном закрытии", - отмечается в исследовании.

Предприниматели стараются минимизировать последствия пандемии, в первую очередь, пытаясь договориться с контрагентами и арендодателями об отсрочках платежей. Так, самыми популярными со стороны бизнеса действиями по снижению операционных расходов названы договоры с контрагентами об отсрочках платежей (38%), соглашения с арендодателями об отсрочке выплат (38%) и снижении размера арендных выплат (35%), добавляется в исследовании.

Меры поддержки

В 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников к 1 апреля.

С 1 июня будет запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Также предполагается, что самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

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Россия
Опрос: почти половина МСП в России не могут получить господдержку
При этом предприятия, чья деятельность не входит в перечень наиболее пострадавших отраслей, самыми необходимыми мерами поддержки назвали субсидии, списание налогов и получение кредитов на льготных условиях
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