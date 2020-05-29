МСП Банк с 1 июня начнет выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) с 1 июня начнет предоставлять российским предпринимателям "антикризисные" кредиты под 2% годовых. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе банка.

"МСП Банк вошел в число уполномоченных банков Минэкономразвития России и с 1 июня начинает предоставлять льготные кредиты по ставке 2% годовых для возобновления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Финансовая поддержка будет предоставляться малым и средним компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Для микро- и малых предприятий принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), для средних - по основному ОКВЭД.

Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития ("программе 8,5%"), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости, уточнили в пресс-службе.

Кредит по ставке 2% можно будет полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита. Обеспечение по данному кредитному продукту в размере 85% от суммы основного долга по кредитному договору предоставляет ВЭБ.РФ, напомнили в банке.

Кредит на занятость

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Кредит будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Ставка составит 2%, остальное субсидирует государство, которое также дает гарантию на 85% объема кредита. Проценты по займу будут капитализироваться.

Срок погашения - 1 апреля 2021 года. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны. Если 80% - спишут половину.

Эта программа поможет сохранить 7 млн рабочих мест, полагает Путин.