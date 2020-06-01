МСП Банк выдал бизнесу около 3 млрд рублей под 0%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) выдал предпринимателям беспроцентные кредиты на сумму около 3 млрд рублей, что позволило сохранить занятость 32 тыс. работников малых и средних предприятий в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил в понедельник во время круглого стола в ТАСС, который проходил в онлайн-формате, заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос.

Ранее правительство РФ запустило программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня в РФ это 12 130 руб.) на каждого сотрудника в штате компании.

"С 1 апреля 2020 года МСП Банк запустил программу по поддержке отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, в частности, флагманский продукт по беспроцентному кредитованию на срок до 12 месяцев нашел свой успех. За это время нами было выдано более 1 тыс. кредитов на сумму около 3 млрд рублей, что позволило сохранить занятость порядка 32 тыс. работников субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказал Капинос на круглом столе, посвященном реализации мер кредитной поддержки занятости на предприятиях в пострадавших от пандемии отраслях экономики.

По словам зампреда правления банка, заявка оформляется на срок до 12 месяцев. "Первые шесть месяцев ставка по кредиту составляет 0%, в последующие шесть месяцев - 3,5% годовых. Такие кредиты обеспечены поручительством корпорации ВЭБ.РФ на 75%", - напомнил он.

Капинос добавил, что наибольшей востребованностью кредиты под 0% пользовались у предпринимателей из Башкортостана, Краснодарского края и Тюменской области.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.