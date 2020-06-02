Льготы и дешевые кредиты. Как малый бизнес воспользовался региональной поддержкой

ТАСС, 2 июня. Налоговые льготы, кредиты под 0,1%, безвозмездные ссуды на выплату заработной платы сотрудникам помогают малому бизнесу по всей стране сохранять предприятия, рабочие места и находить новые формы работы во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В Калининграде субсидия на зарплату позволила сохранить коллектив транспортного предприятия, а в Ростове-на-Дону льготный кредит помог языковому центру перейти на работу в формате онлайн, рассказали ТАСС предприниматели.

Согласно данным, которые привел бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе президенту РФ Владимиру Путину, кризис затронул в общей сложности порядка 4,17 млн компаний - до 67% малых, средних и крупных предприятий, а также индивидуальных предпринимателей (ИП). Предприятия малого и среднего бизнеса в России из-за пандемии столкнулись с падением выручки более чем на 30%.

Сохранить штат

Субсидии и беспроцентные кредиты на выплату заработной платы работникам стали существенной помощью в решении задачи сохранения штата компаний. Как рассказал ТАСС генеральный директор грузовой транспортной компании "Рустранссервис" (Калининград) Леонид Степанюк, хоть компания не имеет долгов по зарплате перед сотрудниками и налоговым платежам, субсидия на заработную плату (12 130 рублей на работника) поможет предприятию минимизировать потери.

"Из-за ограничений в связи с распространением коронавируса грузоперевозки просели одними из первых. Для нашего предприятия оказалась существенной такая форма [поддержки], как субсидия на сохранение занятости. Думаю, что полученная субсидия позволит нам по крайней мере апрель-май пережить: не уменьшать заработную плату, не переводить работников на сокращенный день", - отметил Степанюк.

Аналогичными мерами поддержки пользуется бизнес и в других регионах. Так, в Хакасии субсидии по 12 130 рублей на каждого сотрудника для компенсации зарплаты получил отель "Абакан", рассказала ТАСС директор ООО "Отель "Абакан", исполнительный директор хакасского регионального отделения "Деловая Россия" Мария Жабарова.

В Иркутской области на региональную субсидию бизнесу для компенсации зарплаты работникам из расчета более 19 тыс. рублей на работника выделили 30 млн рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе малые и средние предприятия получат субсидию в 123 тыс. рублей на создание каждого рабочего места для безработных.

Кредиты помогли выжить

Существенной поддержкой для бизнеса стали льготные кредиты. Например, группа компаний "Секретория", которая является ведущим поставщиком товаров для офиса в Оренбургской области, оформила беспроцентные кредиты на выплату заработной платы в двух банках, а также получила отсрочку по платежам за банковскую гарантию в Гарантийном фонде Оренбургской области и смогла реструктурировать ранее полученный кредит. Это позволило ей избежать сокращения работников, которых в компании около 100, и высвободить оборотные средства, рассказала ТАСС директор и владелец ГК "Секретория", заместитель председателя Совета предпринимателей Оренбурга Татьяна Демина.

"Если бы нам никто не пошел навстречу, у нас бы скопилось большое число задолженностей: платеж в банк, налоговые обязательства, платеж за банковскую гарантию, выплата зарплаты. Получилось бы, что предприятие всем должно, и все долги просрочены, а быть должником для меня очень большое моральное давление, потому что я привыкла аккуратно вести свои платежи", - сказала она.

Механизмы льготных кредитов и их реструктуризации под гарантии региональных фондов, предоставление займов для поддержки малого и среднего бизнеса задействовали в Псковской, Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областях и во многих других регионах РФ. В Калининградской области предпринимателям предлагается, в частности, заем под 0,1% годовых. Компания "Кенигсбиф", занятая растениеводством и выращиванием мясного рогатого скота под Калининградом, одной из первых в регионе воспользовалась этой мерой поддержки, за две недели оформив заем в 10 млн рублей.

"У нас около 80 человек [работников] и два направления - растениеводство и животноводство - примерно пополам делятся. У нас цикл производства не остановишь - коровы всегда хотят кушать. Поэтому все люди на месте, и благодаря помощи нам удалось сохранить 100% штатного состава, и мы на сегодняшний день готовим, скажем так, продукцию для будущих продаж, надеемся, что они состоятся", - рассказал руководитель компании Геннадий Карташов.

В Свердловской области компания Koffer AD, выпускающая боксы-багажники и автомобильную электронику, чтобы сохранить персонал, первой воспользовалась региональным беззалоговым займом "Антикризисный" регионального фонда поддержки предпринимательства до 300 тыс. рублей по ставке 5,5% годовых с отсрочкой уплаты основного долга на шесть месяцев. Тим-лидер компании Павел Лебедев рассказал ТАСС, что это позволило сохранить штат сотрудников. "Штат мы сохранили. Нам нельзя его не сохранять. У нас квалифицированные сотрудники, которые "нарабатывались" годами. Если мы кого-то уволим, это отбросит нас на десятилетия назад", - сказал он.

Поддержка для нового роста

Во многих регионах бизнесу предложили помощь не просто для выживания или сохранения рабочих мест, а чтобы дать толчок в развитии или помочь освоить новые востребованные направления во время пандемии. Например, фонд развития предпринимательства Челябинской области запустил региональную программу "Противодействие эпидемическим заболеваниям", по которой предприятия-производители оборудования и продукции для диагностики и выявления эпидемических заболеваний могут получить заем от 5 до 50 млн рублей. На Камчатке предпринимателям предоставят субсидию до 500 тыс. рублей на производство медицинских масок.

Центр иностранных языков в Ростове-на-Дону "Лингва Академ" благодаря финансовой поддержке смог адаптировать свою работу во время пандемии и перейти на дистанционное обучение. Компания получила заем под 5,5% с отсрочкой платежа на шесть месяцев от областного агентства поддержки предпринимательства, а Гарантийный фонд Ростовской области покрыл своим поручительством 70% недостающего обеспечения. Это позволило оперативно перестроить работу с учетом ситуации и продолжить обучение студентов, сообщил ТАСС руководитель школы Владимир Григоренко. "Для нас это новый этап, не все получается. Тем не менее, 85% наших студентов продолжили обучение", - рассказал он ТАСС.

Как сообщила ТАСС владелица туристической базы в рабочем поселке Малиновое Озеро Алтайского края Надежда Захарова, ее организация взяла заем в размере 1 млн рублей под 3% годовых на 18 месяцев для строительства базы отдыха. "Когда подавали заявку, не было периода пандемии. Наши цели попали под сниженный процент, поддержка действует непосредственно на нашу сферу деятельности", - сказала она.

Налоговые льготы и арендные платежи

Малому и среднему бизнесу предоставляются существенные налоговые льготы. Так, в Тюменской области для всех предприятий малого и среднего бизнеса с упрощенной системой налогообложения ставка снижена с 6% до 1%. Всем предприятиям, которые платят налог на вмененный доход, введен коэффициент в 0,005%, плата за патент - 1 рубль на весь год. Отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса, на весь 2020 год освобождены от уплаты налогов на имущество организаций и от транспортного налога.

Правительство Югры (Ханты-Мансийский автономный округ) решило снизить в 2020 году ставки по налогу на имущество организаций, оцененного по кадастровой стоимости, для субъектов МСП с 2% до 0,7%. В 2021 году ее размер составит - 1%, на 2022 год - 1,3%, на 2023 год - 1,6%, а на 2024 и последующие годы - 2%.

Также в отдельных регионах применяют и другие механизмы. В Северной Осетии во втором и третьем кварталах текущего года освободят от уплаты земельного налога и налога на имущество организации, имеющие договорные отношения с малым бизнесом. В Калининградской области власти предложили снизить налог на имущество арендодателей, если те понизят ставки по платежам для арендаторов не менее чем на 50%.

Представители региональных властей отмечают, что их задача - на местном уровне закрыть те ниши, которые не закрыты федеральными мерами поддержки.