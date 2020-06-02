Совфед одобрил закон о праве предприятий МСП расторгать договоры аренды без штрафов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил правительственный закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, одна из норм которого дает право пострадавшим в условиях пандемии предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций.

Согласно закону, если арендатор и арендодатель не достигли соглашения об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента официального обращения с данной просьбой, то арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного договора аренды.

Закон распространяется на малый и средний бизнес тех отраслей, которые наиболее пострадали от коронавируса. Убытки в виде упущенной выгоды при прекращении договора с арендатора не взимаются. Однако обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором и уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит. При этом договоренности о снижении размера арендной платы ограничиваются сроком в один год.

Кроме того, закон предлагает обязать арендодателей государственного и муниципального имущества пролонгировать в 2020 году сроки аренды добросовестным арендодателям (до одного года) на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов. Причем для продления срока аренды не нужно будет проводить торги или оценку рыночной стоимости объекта.

Закон также предусматривает право правительства РФ устанавливать исключения, позволяющие оказывать финансовую поддержу субъектам малого и среднего предпринимательства, если они, помимо основной деятельности, осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) реализацию полезных ископаемых за исключением общераспространенных полезных ископаемых. Кроме того, законом предусмотрены особенности формирования единого реестра субъектов МСП в 2020 году: хозяйствующие субъекты, соответствующие предъявляемым к МСП требованиям, но не предоставившие в 2019 году налоговую отчетность в установленные сроки, смогут попасть в этот реестр при условии ее предоставления до 31 мая 2020 года.

Предусматривается также отсрочка по уплате штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней (сейчас эта отсрочка составляет 60 дней). Субъекты МСП получают право на отсрочку платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Самозанятым будет предоставлена сумма в размере МРОТ (12 тыс. 130 рублей) на уплату уже в 2020 году налога на профессиональный доход.