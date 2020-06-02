Ивановские МСП получат более 272 млн рублей федеральной помощи

ИВАНОВО, 2 июня. /ТАСС/. Ивановские предприятия среднего и малого бизнеса получат помощь в размере более 272 млн рублей из федерального бюджета. Соответствующее соглашение подписано между правительством региона и Минэкономразвития РФ, сообщил журналистам во вторник губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

По его словам, средства федерального бюджета направят на докапитализацию Ивановского государственного фонда поддержки МСП с целью увеличения возможности получения льготных микрозаймов.

"В центре поддержки предпринимательства стартует кредитный продукт. Это небольшие деньги, но все-таки микрокредиты от 4 до 5 процентов. Я надеюсь, что это станет хоть кому-то подспорьем, пусть это небольшие микрокредиты, но еще раз повторю, мы сейчас должны сделать все, что от нас зависит, чтоб предпринимателей поддержать", - пояснил Воскресенский.

В настоящее время фонд предоставляет предпринимателям две новые льготные программы кредитования бизнеса. Одна из них - микрозайм "Быстрый" - предусматривает получение до 200 тыс. рублей сроком до года под 5% годовых без залогов и поручительств. Второй микрозайм "Неотложные меры" предоставляет бизнесу до 2 млн рублей на срок до двух лет под 4% годовых. С начала 2020 года фонд уже выдал 15 поручительств на сумму более 76 млн рублей, а также почти 30 микрозаймов на сумму более 50 млн рублей.