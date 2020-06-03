Эксперты: участие МСП Арктики в госзакупках требует создания местных торговых площадок

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Активное участие малого и среднего предпринимательства (МСП) Арктики в госзакупках в нынешних условиях требует отмены вступительного взноса, а также проведения отдельных торгов только среди компаний из северных регионов. О том, почему конкуренция с соседями из других территорий в сфере госзакупок часто оказывается невыгодной для предпринимателей Севера, ТАСС рассказали представители власти и бизнес-сообществ арктической зоны.

Замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков 12 мая заявил, что малому и среднему бизнесу Арктической зоны сейчас сложно конкурировать в сфере госзакупок с предпринимателями из других территорий России. Это связано с ограниченным спросом на местном рынке, а также с высокими издержками при производстве товаров и услуг. В связи с этим министерство планирует принять меры, направленные на привлечение МСП к госзакупкам.

Неравная конкуренция

Как сообщил ТАСС координатор "Деловой России" по Сибирскому федеральному округу, депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев сфера государственных закупок за Полярным кругом имеет свои особенности: требования здесь высоки, а на первом плане должно быть качество. Поэтому круг участников закупок в крупных проектах, как правило, не так велик, как на "большой земле".

"Основная проблема - неравные конкурентные условия, вызванные северным удорожанием. Было бы хорошо, если бы можно было ограничить географию участников на закупки до 500 тыс., чтобы отдавать их местным", - рассказывает председатель регионального отделения "Опоры России" в Мурманской области Татьяна Уланова.

По мнению представителей регионального правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, хорошей возможностью входа на рынок государственного заказа для арктических предпринимателей мог бы стать сегмент госзакупок, где конкурентные торги просто отсутствуют.

"Ведется работа по систематическому доведению до сведения бизнес-сообщества информации о государственных и муниципальных закупках, в которых нет конкуренции либо полностью отсутствуют предложения от участников. Такие закупки могут стать точкой входа на рынок государственного заказа для предпринимателей" - отметили в пресс-службе.

Высокая цена "входа"

Как пояснили ТАСС собеседники в арктических регионах, площадки для участия субъектов МСП в госзакупках в последние годы значительно изменились и стали проще и понятнее местным предпринимателям. Однако возникла организационная проблема: часто плата за участие оказывается непосильной для МСП из северных территорий при относительно низкой стоимости контракта. Отмена обязательного взноса участника торгов на федеральном уровне может значительно повысить интерес предпринимателей к государственному заказу, уверены в регионах.

"Предлагаем отменить взимаемую электронными площадками плату за заключение контракта по результатам проведения электронной процедуры для МСП. Сейчас она составляет 1% от начальной минимальной стоимости контракта", - сообщила ТАСС руководитель департамента финансов экономики и имущественных отношений правительства Чукотки Алеся Калинова.

Федеральная и региональная поддержка

Депутат Зубарев уверен, что участие в госзакупках арктических МСП должно быть связано не только со снижением конкуренции со стороны неарктических соседей, но и должно сопровождаться комплексной поддержкой федерального центра, которую ожидают сейчас предприниматели.

"Что касается мер господдержки, то совершенно понятно, что государство должно быть лидером нового этапа освоения Арктической зоны. А местный бизнес должен получить большую "подушку безопасности" для своего развития. Ведь и затраты и риски на северах выше. Ряд регионов ведут работу по формированию особого предпринимательского режима, но основные рамки будет все равно определять федеральный центр. И здесь важно полностью принять арктические пакеты по поддержке бизнеса, от которых во многом будет зависеть и региональный фон поддержки МСП при госзакупках в арктических субъектах РФ", - подчеркнул собеседник агентства.

Пока единого федерального инструмента поддержки при закупках для малого бизнеса нет, в регионах пытаются сами внедрить отдельные формы помощи. В Красноярском крае в качестве инструмента, облегчающего участие в госзакупках для малого и среднего бизнеса, действует специализированная площадка - "Платформа МСП", открытая в рамках комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", объединяющего Красноярский край, Хакасию и Туву.

Как пояснили ТАСС в Министерстве экономики и регионального развития Красноярского края, работа платформы направлена на локализацию заказов от крупных инвесторов на территории этих регионов. "Ключевыми элементами "Платформы МСП" являются: реестр надежных поставщиков и подрядчиков, сформированный из числа организаций МСП, зарегистрированных на территории Красноярского края, Республик Хакасия и Тува, а также сервис-агрегатор торговых закупок организаций-участников КИП "Енисейская Сибирь", консолидирующий размещение запросов и закупок компаний с различных электронных торговых площадок в один ресурс", - пояснили в ведомстве.

В ЯНАО изменили размер аванса до 50% суммы по договорам на выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов (ранее размер аванса составлял 30%). Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа рекомендовал всем заказчикам перенести государственные закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, запланированные на второе полугодие 2020 года, на более ранние сроки. Также рекомендовано провести максимальное количество закупок и заключить контракты со сроком исполнения в 2021 году в третьем квартале текущего года. Эти меры должны помочь бизнесу в грамотном распределении своих сил и ресурсов на раннем этапе планирования, уверены в округе.

На Чукотке действуют также действует пакет мер поддержки, которые направлены на компенсацию издержек малого бизнеса при участии в госзаказе. "Во-первых, в закупках с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 1 млн. рублей - устанавливается минимальный процент обеспечения заявок - 0,5 % от НМЦК. Во-вторых, в связи с вступившими в силу с 1 апреля 2020 года изменениями в статье 112 федерального закона №44 не устанавливается требование об обеспечении исполнения контракта, за исключением случая, если контрактом предусмотрена выплата аванса. Кроме того, в связи с этими же изменениями в законодательстве для субъектов МСП не устанавливается требование об обеспечении гарантийных обязательств", - сообщила ТАСС руководитель департамента финансов экономики и имущественных отношений правительства Чукотки Алеся Калинова.