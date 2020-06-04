Торговый оборот бизнеса в Томской области за минувший год вырос на 17%

ТОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Оборот малого и среднего предпринимательства Томской области за 2019 год вырос с 315 до 380 млрд рублей благодаря мерам поддержки по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство": льготным займам, имущественной помощи и консультациям, сообщил в четверг в ходе ежегодного отчета перед депутатами заксобрания губернатор Сергей Жвачкин.

"Как итог поддержки малого и среднего бизнеса - рост его оборота на 17%, до 380 млрд рублей", - сказал Жвачкин.

Он уточнил, что в течение прошлого года по нацпроекту был создан центр "Мой бизнес" для консультации бизнесменов. Такой поддержкой воспользовались 4 200 человек. Имущественную поддержку получили 65 резидентов бизнес-инкубаторов региона. Была открыта первая региональная микрофинансовая организация, субъектам МСП были выданы льготные кредиты на 4 млрд рублей. Также власти помогли вывести на экспорт продукцию 30 томских компаний на сумму более 600 млн рублей.

"При этом доля занятых в малом и среднем бизнесе сегодня в Томской области превышает 33% от занятых в экономике. Объем инвестиций в региональную экономику от предпринимательства составил 5,8 млрд рублей. Результат - по развитию малого и среднего бизнеса на душу населения Томская область заняла второе место в Сибири", - добавил глава региона.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.