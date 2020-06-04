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За два месяца 43 московским предприятиям подобрали потенциальных зарубежных контрагентов

Сервис подбора зарубежных контрагентов Московского экспортного центра был запущен 1 апреля

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Бесплатным сервисом по подбору зарубежных контрагентов Московского экспортного центра за два месяца воспользовались 43 московских предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Фурсина.

"За два месяца услугой по подбору байеров воспользовались 43 компании столицы", - сказал он.

Среди предприятий, воспользовавшихся сервисом, - организации из сферы пищевой промышленности, ИТ, медицины и косметологии, электроники и электротехники; анимации; производства одежды и товаров для детей, производители строительных материалов, оптики, мебели, промышленного оборудования, ювелирной отрасли и других областей.

При подборе контрагентов по запросам компаний были также проанализированы перспективы их выхода на рынки более чем 60 стран, с учетом ключевых особенностей целевой страны, а также экспортного потенциала продукции предприятия.

Сервис был запущен Московским экспортным центром (МЭЦ) 1 апреля. По запросу компаний специалисты подбирают перспективных контрагентов на целевом для заявителя зарубежном рынке. Воспользоваться им могут любые столичные экспортно-ориентированные компании, которые пользовались какой-либо поддержкой МЭЦ и/или включены в их экспортный каталог. Кроме того, центр предлагает бесплатный сервис персональных аналитических исследований, в рамках которого для столичных экспортеров анализируются до пяти целевых зарубежных рынков .

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