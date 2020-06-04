Инвесторы смогут воспользоваться льготой по УСН во всех арктических регионах России

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Власти всех северных регионов приняли решение снизить ставку по упрощенной системе налогообложения (УСН) для резидентов Арктической зоны РФ. Такое решение позволит поддержать малый бизнес на северных территориях, сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на пресс-конференции, которая прошла в четверг в онлайн-формате.

В феврале правительство внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов в Арктике. Регионы должны были до 1 июня представить в министерство график принятия документов, которые утвердят региональную часть системы преференций.

"Все регионы подтвердили готовность минимизировать ставки по упрощенной системе налогообложения, что как раз очень важно для малого бизнеса, работающего в туризме", - сказал Крутиков, не уточнив объем льготы.

По его словам, регионы также снизят ставки по налогам на имущество и землю и по региональной части налога на прибыль. Кроме того, Крутиков напомнил, что еще часть льгот для будущих резидентов Арктической зоны РФ принимается на федеральном уровне. Так, для них будет действовать пониженная ставка страховых взносов - 7,6% вместо 30%.

Согласно подготовленным Минвостокразвития законопроектам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить определенный объем средств, сможет получить статус резидента Арктической зоны РФ, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Изначально предполагалось, что минимальный объем инвестиций для получения статуса будет составлять 10 млн рублей, но сейчас его намерены снизить в 10 раз, до 1 млн рублей.

Кроме того, предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13-го по 17-й год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.