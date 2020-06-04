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Каждый второй субъект МСП в Дагестане включили в список наиболее пострадавших от пандемии

Всего на территории республики зарегистрировано около 38 тыс. субъектов МСП

МАХАЧКАЛА, 4 июня. /ТАСС/. Каждый второй субъект малого и среднего предпринимательства в Дагестане включен в число наиболее пострадавших, а это более 15 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства - практически каждый второй в республике. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Дагестана Мурад Далгатов в четверг в ходе видеоконференции с участием главы республики Владимира Васильева.

"На сегодняшний день на территории Республики Дагестан зарегистрировано около 38 тыс. субъектов МСП. В условиях пандемии коронавирусной инфекции более 15 тыс. субъектов - это каждый второй предприниматель - были признаны наиболее пострадавшими", - сказал Далгатов. Он добавил, что, по данным единого реестра МСП, большая часть бизнеса республики представлена сферами продовольственной и непродовольственной розничной торговли, и общественного питания.

По его словам, с начала установления в республике режима ограничений с устными жалобами к бизнес-омбудсмену обратились более 1 тыс. человек, еще 50 подали письменные обращения. "Примерно каждый шестой заявитель обратился с вопросами о расширении перечня предпринимателей, получивших статус наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, а также по включению в перечень организаций, на которые не распространяется действие указа президента РФ [о нерабочих днях]", - сказал обмудсмен, отметив, что остальные предприниматели обращались с проблемами при получении разрешений от Роспотребнадзора на осуществление деятельности.

По словам Далгатова, со дня вступления в силу распоряжения главы республики об утверждении перечня организаций, которым разрешается возобновить свою деятельность, в адрес уполномоченного по правам предпринимателей начали поступать обращения от бизнесменов, вошедших в утвержденный перечень, но получивших отказ в выдаче положительного заключения Роспотребнадзора. "Выяснилось, что основной причиной отказа стало некорректное заполнение документов. <...> По итогам проведенной работы с управлением Роспотребнадзора удалось наладить процесс беспрепятственного получения уведомлений, на сегодняшний день в реестр включено порядка 5 тыс. организация и ИП", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана направят из регионального бюджета 300 млн рублей на предоставление льготных займов субъектам малого предпринимательства региона в качестве поддержки в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Глава республики Владимир Васильев отмечал, что предприниматели смогут получить беспроцентные займы на выплату заработной платы сотрудникам, а также займы по сниженной процентной ставке - на погашение ранее взятых кредитов, на строительство коммерческих зданий, а также нецелевые займы.

В республике работают 116 системообразующих предприятий, а также строительный комплекс, сфера дорожного строительства, сельское хозяйство.

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