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МЭЦ поможет бизнесу выйти на зарубежные рынки

Программа по выходу компании на зарубежные рынки предполагает прохождение каждым из участников составленной специально для него дорожной карты

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Столичные бизнесмены приняли участие в пилотном проекте Московского экспортного центра (подведомственная организация департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы - прим. ТАСС) по комплексному индивидуальному сопровождению компаний при выходе на зарубежные рынки, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Программа предполагает прохождение каждым из участников составленной специально для него дорожной карты. Результатом участия в программе для предпринимателя станет заключение контракта на поставку продукции за рубеж", - цитирует портал главу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Пятьдесят пять компаний-участников проекта в ходе обучения уже прошли этап питчингов перед потенциальными зарубежными партнерами. Всем из них МЭЦ также предоставит бесплатно свои услуги по продвижению на ведущих мировых площадках электронной торговли. В период пандемии компании получат возможность присоединиться к бизнес-миссиям в онлайн-формате и представить свои товары или услуги контрагентам на целевом рынке. После совершения сделок столичные экспортеры смогут получить выплаты для компенсации понесенных затрат, включающих субсидии и гранты.

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