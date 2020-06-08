МЭЦ поможет бизнесу выйти на зарубежные рынки

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Столичные бизнесмены приняли участие в пилотном проекте Московского экспортного центра (подведомственная организация департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы - прим. ТАСС) по комплексному индивидуальному сопровождению компаний при выходе на зарубежные рынки, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Программа предполагает прохождение каждым из участников составленной специально для него дорожной карты. Результатом участия в программе для предпринимателя станет заключение контракта на поставку продукции за рубеж", - цитирует портал главу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Пятьдесят пять компаний-участников проекта в ходе обучения уже прошли этап питчингов перед потенциальными зарубежными партнерами. Всем из них МЭЦ также предоставит бесплатно свои услуги по продвижению на ведущих мировых площадках электронной торговли. В период пандемии компании получат возможность присоединиться к бизнес-миссиям в онлайн-формате и представить свои товары или услуги контрагентам на целевом рынке. После совершения сделок столичные экспортеры смогут получить выплаты для компенсации понесенных затрат, включающих субсидии и гранты.