Опрос: большинство бизнесменов в РФ хотят вернуть все процессы в офлайн после пандемии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Две трети из более 500 опрошенных владельцев бизнеса в России планируют после пандемии коронавируса вернуть все рабочие процессы в офлайн-режим. Об этом свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка, которое проводилось в городах с населением от 500 тыс. и более человек.

"Многие из тех, кто вышел в онлайн, хотят вернуться к прежним процессам. Так, 65% опрошенных предпринимателей намерены вернуть все, а 27% - часть процессов в офлайн. Только 8% назвали удаленную работу своим новым основным форматом", - отмечается в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

После снятия ограничений большинство предпринимателей планируют возобновить активную работу. Самая популярная стратегия - вернуться к временно замороженным контрактам (43% опрошенных). Многие планируют продолжить работу в текущем режиме (39%), потому что он оказался продуктивным: использовать элементы удаленной работы, цифровые сервисы и внешних подрядчиков для выполнения некоторых задач. Каждый пятый (18%) намерен запустить рекламную кампанию, чтобы привлечь новых клиентов, следует из данных опроса.

В этом году владельцы бизнеса готовятся к трудностям адаптации к новым условиям (43%), экономическому спаду или кризису (32%), росту экономической активности (14%), появлению новых цифровых продуктов и сервисов (10%).

Среди самых важных мер поддержки бизнеса они выделили сокращение числа проверок контролирующими органами (50%), снижение бюрократической нагрузки (42%), льготную аренду помещений (39%).