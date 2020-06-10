"Я спасал свой бизнес": как производитель спецодежды для стройки смог преодолеть пандемию

Сооснователь компании по производству респираторов, спецодежды и других средств защиты для строительства "Девелопер" Сергей Петрукович рассказал ТАСС о своих способах борьбы с "коронакризисом", о главных отличиях маски от респиратора и о своем реальном опыте получения господдержки.

Бизнес, как новый вызов

Житель Нижнего Новгорода Сергей Петрукович занимается предпринимательством с 17 лет. Большую часть жизни он посвятил продаже компьютерной техники. В нынешний бизнес его привел бывший однокурсник Михаил Дударов, имеющий многолетний опыт работы с оптовыми базами строительных материалов.

"Михаил имел многолетние наработанные рабочие связи с оптовыми базами строительных материалов и как-то предложил мне запустить бизнес по производству спецодежды, респираторов и других средств индивидуальной защиты для стройки. Заинтересовались этим и мои профильные клиенты. Вот и решил рискнуть", - вспоминает Сергей.

Помимо этого, еще одним мотиватором для запуска нового бизнеса служили "новые вызовы", которых на рынке компьютерной техники для предпринимателя уже не осталось.

"После 15 лет продаж техники, конечно, я захотел попробовать что-то новое. Тем более что спецодежда необходима на каждой стройке для уменьшения травматизма на производстве, в том числе снижения количества погибших в результате несчастных случаев на производстве. Так что мы не сомневались, что этот товар будет востребован", - поясняет предприниматель.

Изначальные инвестиции в бизнес составили порядка 600 тыс. рублей, которые большей частью пошли на закупку сырья для производства. В итоге первую пробную партию "в 3 тыс. единиц респираторов и спецодежды" предприниматели сразу же реализовали на рабочих контактах второго партнера - Михаил Дударова.

"Большую часть линейки защиты мы тестировали на себе, чтобы самим оценить функциональность. Ведь эти каски или одежду будут носить рабочие, и важно, чтобы им было комфортно. После теста, конечно, у нас были корректировки. Такой подход оценили и наши клиенты", - отмечает Сергей.

В 2019 году компания уже перешла к работе с крупными региональными заказчикам, почти удвоив свой годовой оборот с 43 млн до 90 млн. рублей. Сегодня, по словам Сергея, его предприятие работает "почти со всем Поволжским регионом".

Коронная пауза – не повод остановиться

С приходом пандемии бизнес Сергея "встал на паузу". По его словам, он сразу понял, что "приостановка строительства грозит большими потерями".

"Мы буквально одномоментно лишились 90% заказов. Город опустел, как в фильмах-катастрофах: все магазины, рестораны, фитнес-клубы и, разумеется, стройки закрылись, на улицах можно было наблюдать только редких прохожих в масках, идущих в магазин. Тогда я понял, что в сложившейся ситуации наши респираторы также можно использовать в медицинских целях и это сможет спасти бизнес. Оставалось найти возможность организовать логистику для поставки материалов и отгрузки заказов в условиях ограничений на передвижение между городами", - поясняет Сергей.

Во время нерабочей недели, объявленной президентом, с 30 марта по 5 апреля, предприниматель направил письмо в Минпромторг с просьбой дать его компании разрешение на работу.

"В письме мы написали, что занимаемся изготовлением средств индивидуальной защиты. И уже через полторы недели мы получили согласование", - отмечает предприниматель.

Уже 9 апреля он запустил производство масок, организовав поставки туда, "где был дефицит – в аптеки и на подстанции скорой помощи Нижнего Новгорода". При этом в какой-то момент нагрузка стала несопоставимой с количеством заказов.

Каждому по маске, каждому по респиратору

"В скором времени наша команда из 10 человек стала с трудом справляться, ведь мы могли производить до 300 масок в день, а запрос был в десятки раз больше. Поэтому мы взяли в субаренду производство в Солнечногорске и еще семь ателье уже в Москве. Таким образом мы обеспечили работой еще и сотрудников других ателье. Стали работать в две смены и делать порядка 120 тыс. масок в день", - говорит о достижениях Сергей.

Предприниматель также отмечает, что дефицит масок в первые дни распространения пандемии был вызваны тем, что "материал для масок изготавливали всего четыре завода в России", и они, конечно, "не были готовы обеспечить ими всю страну".

"Медицинские маски государство выкупило для больниц и других госструктур, а для физических лиц уже ничего не осталось. Российские ателье в регионах, по просьбе Минпромторга, тоже подключились к пошиву масок. А мы предлагали еще и респираторы уровня FFP1, FFP2 и FFP3. Они обычно используются в сфере строительства, но в период пандемии оказались очень востребованными - за первый месяц работы мы продали 2 млн респираторов в интернет-магазине", - отмечает предприниматель.

При этом он поясняет, что если сравнивать респираторы с обычными масками, то "уровень защиты у них в разы выше". Так, уровень защиты FFP3 является максимальным, но в случае профилактики от вируса "подойдут и первые два".

"Также важно знать, что респираторы могут быть одноразовыми, там присутствует маркировка NR и многоразовыми – там маркировка R. Но в любом случае их можно использовать дольше, чем обычные медицинские маски: одноразовые пригодны в течение 24 часов, а многоразовые - в течение трех дней", - отмечает Сергей.

Он также рекомендует не пренебрегать сроками службы использования масок и респираторов - "уж лучше запастись впрок".

Когда господдержка ощутима

Спустя месяц режима самоизоляции в стране, когда уже Китай стал снимать ограничения, в Россию "привезли маски из поднебесной", что "существенно снизило продажи" предпринимателя. Сергей понимал, что нужно искать новых заказчиков среди крупных компаний и обратился за помощью в корпорацию МСП (Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства – прим.).

"В мае мы связались с корпорацией. И нас пригласили на обучающий семинар с такими крупнейшими заказчиками, как АЛРОСА, ИНТЕР РАО, РЖД, где мы, собственно, поняли, как работать с такими предприятиями. Там же мы узнали, что для малых компаний есть профильные прямые закупки", - поясняет предприниматель.

После обучения Сергей смог наладить контакт и получить заказы от крупнейших предприятий с госучастием. Там же он смог понять, что заказчикам "интересно закупать и защитные костюмы".

"Я понял, что с нашей экспертизой можно пойти дальше и разработать первый российский медицинский костюм из СМС (высокоплотный нетканый композитный материал, состоящий из слоев: спанбонд, мельтблаун, спанбонд - прим. ТАСС) с герметичными швами, подходящий для "красной" зоны", - делится успехами Сергей.

Предприниматель в ближайшее время готовится выпустить пилотный экземпляр, отвечающий всем требованиям по безопасности "Росхимзащиты" (корпорация - пять научно-исследовательских институтов, две проектно-конструкторские организации и четыре завода, где производят средства индивидуальной и коллективной защиты и химические продукты – прим.).

"Перепрофилирование нашего производства помогло не столько заработать, сколько сохранить свой бизнес и весь штат сотрудников. Большой прибыли мы на производстве масок, вопреки расхожему мнению, не сделали. Мне кажется, этот кризис вообще надо оценивать не с точки зрения того, кто сколько заработал, а кто сколько не потерял. Я буду только рад, если спрос на маски и защитные костюмы снизится и все мы вернемся к нормальной жизни и будем заниматься тем бизнесом, который вели прежде,"- сообщает бизнесмен, но при этом не теряет "решительности и смекалки, если придется осваивать новые горизонты, чтобы сохранить свое дело".

Беседовали Анна Садова, Юлия Ермилова