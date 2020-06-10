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Сооснователь производства средств защиты о том, как маски "спасли" его бизнес в пандемию

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Описание
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС

В 2018 году Сергей Петрукович вместе со студенческим товарищем по политеху Михаилом Дударовым запустил в Нижнем Новгороде бизнес по производству спецодежды, респираторов и других средств индивидуальной защиты для строительства. У его партнера были хорошие контакты со строительными оптовыми базами, и первая пробная партия быстро разошлась "среди знакомых". В 2019 году компания уже перешла к работе с крупными региональными заказчиками и удвоила свой годовой оборот до 90 млн. руб. Сегодня предприятие Сергея работает "почти со всем Поволжским регионом".

С приходом пандемии бизнес Сергея "встал на паузу", все стройки в городе были приостановлены. Глядя на то, как опустели улицы города, предприниматель понял, что в сложившейся ситуации респираторы, которые они производили с уровнем защиты FFP1 и FFP2, можно использовать и в медицинских целях.  Он написал письмо в Минпромторг с просьбой дать его компании разрешение на работу, в связи с тем, что они производят средства индивидуальной защиты и уже через полторы недели получили согласование. Так, в начале апреля компания уже запустила производство.

Первые поставки компания реализовала в местные аптеки и на подстанции скорой помощи Нижнего Новгорода. Спрос на маски оказался настолько большим, что компании взяла в субаренду производство в Солнечногорске и еще 7 ателье в Москве. Так, они обеспечили работой еще и сотрудников других ателье, стали работать в две смены и делать порядка 120 тыс. масок в день.

Спустя месяц режима самоизоляции в стране, в Россию стали привозить маски из Китая и продажи компании сильно упали. Помощь в привлечении новых заказчиков предпринимателю оказала корпорация МСП. На семинаре по закупкам, куда его пригласила организация, он понял, что сможет получать заказы и от крупных компаний с госучастием.

"Я спасал свой бизнес": как производитель спецодежды для стройки смог преодолеть пандемию
Сооснователь компании "Девелопер" Сергей Петрукович рассказал ТАСС о ведении бизнеса в кризис
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