"Опора России" предложила создать реестр закрывшихся МСП

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложила создать на добровольной основе реестр закрывшихся в результате пандемии малых и средних предприятий (МСП), которые готовы вернуться к предпринимательству после кризиса. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент "Опоры России" Азат Газизов.

По его словам, это предложение обсуждалось вчера на совещании по доработке общенационального плана по восстановлению экономики с вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, министром экономического развития Максимом Решетниковым, в котором участвовали "Опора России" и Торгово-промышленная палата (ТПП).

"Мы ожидаем, что большое количество малого и среднего бизнеса будет закрываться. Поэтому мы предложили по аналогии с офицерами запаса Минобороны сделать некий добровольный реестр "предпринимателей запаса". По нашим данным, до 80% из них готовы работать над возвращением в бизнес", - пояснил он.

По словам первого вице-президента "Опоры России", это коррелирует с целями национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по популяризации предпринимательства в России. В этом случае, пояснил он, необходимо вернуть к предпринимательству уже тех, кто занимался бизнесом. К тому же, отметил он, у них уже есть соответствующий опыт.

"Мера направлена на то, чтобы включить этих людей в предоставляемые инвестиционные ниши, когда начнется посткризисное восстановление. Это еще и моральная поддержка. У нас стоит задача по национальному проекту МСП - поддержка, <…> увеличение количества МСП. А теперь (в силу объективных причин) и сохранение на том же уровне", - объяснил Газизов. По его словам, предложение было встречено с интересом со стороны правительства. В целом, отметил он, совещание прошло "очень конструктивно" - на встрече был внесен ряд дополнений по тому, что уже предлагали бизнес-объединения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 июня представил президенту РФ Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики. Глава государства предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие пару недель, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации.