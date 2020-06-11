Исследование: посещаемость ТЦ в Москве выросла в три раза после снятия ограничений

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров (ТЦ) в Москве на первой неделе июня выросла в три раза по сравнению с неделей ранее на фоне открытия непродовольственного ретейла. Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Компания проанализировала посещаемость торговых центров в Москве и регионах на неделе с 1 по 7 июня, для анализа были взяты топ-20 городов по трафику до самоизоляции. Посещаемость оценивалась на основе данных, полученных через Wi-Fi-сеть онлайн-касс "Эвотор".

"Трафик в столичных торговых центров после смягчения ограничений вырос до 44% от среднего докризисного уровня. Это в три раза больше, чем неделей ранее (25-31 мая), когда торговые центры получили всего 14% посетителей от докризисных показателей", - отмечается в материалах исследования.

Наибольшее количество посетителей было в столичных торговых центрах 6 июня, в субботу, - 48% посетителей от докризисного уровня.

Среди лидеров по восстановлению посещаемости торговых центров - Оренбург (68% от средней докризисной недели) и Иркутск (66%).

В ряде регионов в торговых центрах до сих пор работают только продуктовые гипермаркеты, зоомагазины и аптеки, а некоторые ТЦ и вовсе закрыты, отмечается в исследовании. Пустуют пока торговые центры Казани (18% посетителей от средней докризисной недели), Краснодара (20%) и Санкт-Петербурга (22%). В Нижнем Новгороде до сих пор действует режим цифровых пропусков и разрешена работа непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. В результате трафик в нижегородских ТЦ составляет всего 20% от докризисных показателей, уточняется в материалах.

"Трафик в торговых центрах может временно превысить летние сезонные показатели на фоне отложенного спроса в течение ближайшего месяца, если ситуация с пандемией стабилизируется. А вот восстановления выручки, согласно прогнозам аналитиков, придется ждать до конца года или дольше, так как покупательская способность упала", - отметил директор по развитию рекламных продуктов "Эвотора" Игорь Оганесян, слова которого приводятся в исследовании.