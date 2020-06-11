Производитель перчаток из Чувашии получил 5 млн рублей по программе лизинга Корпорации МСП

ТАСС, 11 июня. Региональная лизинговая компания Республики Татарстан (дочернее общество Корпорации МСП) предоставила поддержку с покупкой в лизинг оборудования компании "Энергия", одному из ведущих производителей перчаток Приволжья. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Корпорации МСП.

"Региональная лизинговая компания Республики Татарстан в рамках нового лизингового продукта "Устойчивое развитие" предоставила компании "Энергия" поддержку на приобретение в лизинг перчаточного автомата и автоматического оверлока. Сумма финансирования составила более 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Полученные средства предприятие планирует использовать для расширения производственных мощностей.

Новый лизинговый продукт Корпорации МСП под названием "Устойчивое развитие" был запущен в апреле 2020 года. Программа предусматривает гибкие условия для малых и средних предприятий (МСП), в том числе для индивидуальных предпринимателей. Минимальную сумму финансирования снизили до 500 тыс. рублей, а авансовый платеж уменьшен до 10% от общей стоимости. При этом максимальный срок лизинга увеличили до семи лет. Также в рамках программы установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи.